Mi Banda Sonora con Andrés Suárez

El actor colombo-venezolano Andrés Suárez compartió con los oyentes de 'A vivir que son dos días' la música que ha marcado su vida.

Conozca aquí su lista musical:

Devuélveme a mi chica – Hombres G.

Living on a prayer – Bon Jovi

It´s my life – Bon Jovi

Smells like teen spirit – Nirvana

Desnúdate mujer – Frankie Ruiz

El jardinero – Wilfrido Vargas

El tiburón – Proyecto 1

Ojalá – Silvio Rodríguez

Hook – Blues Traveller

You oughta know – Alanis Morissette

One of us – Joan Osbourne

Killing me softly – The Fugees

Cereal Killer - Brian Wise

Rebelión – Joe Arroyo

Dile – Don Omar

Callaita – Bad Bunny