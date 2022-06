Mi Banda Sonora con Martha Restrepo

A través de canciones, la actriz colombiana Martha Restrepo compartió sus historias de vida. Conozca aquí su lista musical:

Pride in the name of love – U2

Ojalá que llueva café – Juan Luis Guerra

Tu piano y mi guitarra - Ricardo Montaner & Alejandro Lerner

Canta canta, minha gente – Martinho da Vila

Como yo – Juan Luis Guerra

Encontrarte es una historia – Fiel a la Vega

Muy feliz – Ñejo, Nicky Jam & Silvestre Dangond

Eso que tú me das – Jarabe de palo

Cumbiana – Carlos Vives

Numb – Eldenbrook

The Power – Duke Dumont

Bonito – Jarabe de palo

Cumbia del olvido – Nicolás Cruz

Esto es vida – Robi Draco Rosa

Te lo pido por favor – Juan Gabriel

Un veneno – C. Tangana, José Feliciano & Niño de Elche

Las Flores – Café Tacuba