Las filtraciones del Pacto Histórico

En el episodio 44 de la Hora2022 —hora de elecciones— un programa para hablar de videos, elecciones, campañas sucias y amenazas de vida en contra de los candidatos, se debatió sobre la posibilidad de tener una campaña limpia y sin guerra sucia, sobre las estrategias para vencer al oponente, así como una mirada a lo que para algunos es una chuzada, pero que para otros es una infiltración.

A tan solo diez días de que se defina el futuro del país en las urnas, estalla uno de los mayores escándalos de la actual contienda presidencial. En la noche del miércoles, Gustavo Gómez, director de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, reveló un video en el que aparecen Roy Barreras, Gustavo Petro y Eduardo Noriega en el que se habla de la amenaza que representaba Alejandro Gaviria y de ocuparse en “desmontar” esa amenaza y la posibilidad de dividir el centro político, una discusión normal con el fin de definir una estrategia de campaña. Sin embargo, otros medios publicaron una serie de reuniones de hace 10 y 2 meses vía Zoom de miembros del Pacto Histórico en el que se hablaba tanto de cómo afectar la imagen de Federico Gutiérrez para relacionarlo con el continuismo o con escándalos durante su alcaldía en Medellín. También conversaciones en las que se habla de la visita de miembros de la campaña a las cárceles para ofrecer no extradición a extraditables, “hay que descalificarlo” dijo Roy Barreras y que se debía controlar como un explosivo. Incluso Alfonso Prada en uno de los diálogos dijo que venía de la inteligencia de Estados Unidos la información sobre la reunión entre presos y la senadora electa, Piedad Córdoba. En las conversaciones filtradas también se mencionó financiación de empresas como Supergiros, lo cual fue desmentido por la organización, al tiempo que se habló de una reunión entre Petro y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Tras las revelaciones, se abrió la discusión sobre la ética en las estrategias de campañas, la financiación, las alianzas y el manejo del caso de visitas a presos en las cárceles. El Pacto Histórico señaló que este hecho se trata de una infiltración o un hackeo, apuntando a que se debería investigar por parte de un comité independiente. Gustavo Petro, pidió que los videos sean publicados sin editar y que, si en algún punto se ve que comete un delito, renunciará a su candidatura, pero también surgieron voces críticas como la de Gustavo Bolívar al plantear que hay gente que es más lo que resta que lo que suma. Aunque para otros como Alfonso Prada, estas publicaciones tienen la intención de influir en la voluntad de los colombianos y anunció acciones ante la Fiscalía y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo que dicen los panelistas

Jaime Honorio González, periodista, abogado, columnista en Cambio y escritor, comento que si bien lo que se vio en los videos no pasa en todas las campañas, sí cree que puede ocurrir en muchas de ellas, “no hay que satanizar porque se decía que tocaba atacar; eso es normal en una contienda política, aunque no es el mundo ideal y las campañas en estas elecciones donde no hay argumentos y sí se deslegitima, claro que se tenía que ver esta situación”, agregó que el argumento de la chuzada es para distraer, pues considera que hay una filtración en la que los periodistas tienen el derecho a publicar.

Por otro lado, dijo que no va a haber fuga de votos ni que los votantes se van a decepcionar de Petro, pero considera que en el margen de los que están en el voto en blanco, indecisos o no responden, hay unos votos que pueden generar la diferencia ante el estrecho margen que existe hoy entre Petro y Hernández.

Para Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, lo evidenciado en los videos es algo que no ocurre en todas las campañas, “no creo que Fajardo, Alejandro Gaviria, Peñalosa e incluso Federico hicieran lo que vimos en los videos de lo que montaban”, afirma que se evidenció que había una campaña de destrucción, “es impresionante el diseño para desacreditar a Federico... es una campaña que se propone destruir; son altos los niveles para ver como destruyen y desacreditan”, afirmó. Por otro lado, comentó que no se puede normalizar este “aparato de descrédito” que hay desde la campaña de Petro, pues asegura que ese mecanismo está bien aceitado con el propósito de destruir.

Sobre las amenazas a Rodolfo Hernández, dijo que, en los últimos días de la campaña, los ánimos se alborotan, los ánimos suben y la paranoia aumenta, pero comenta que no se puede utilizar el argumento de las amenazas para evadir los debates, aunque sí lamenta que se haya tenido una campaña con tantas amenazas a los candidatos.

Camilo Granada, estratega, consultor, experto en comunicaciones y columnista, explicó que hay discusiones en las campañas que son normales a la hora de definir quiénes son los adversarios, pero comenta que en los videos queda claro que la campaña de Petro busca atacar directamente cualquier opositor, “esto pasa en todo lado, pero eso no lo legitima”, asegurando que es uno de los efectos del deterioro de la política. Por otro lado, dijo que le preocupa la reacción del Pacto al responder con un control de daños políticos e intentar “desactivar” el problema y no de hacer un cuestionamiento por lo que está ocurriendo.

Sobre la campaña de Rodolfo Hernández, dijo que el anuncio de no asistir a eventos públicos no es nuevo a lo que hizo previo a la primera vuelta de no tener eventos en plaza pública, no asistir a debates y enfocarse solo en entrevistas, “hay una decisión estratégica de exponerlo menos a cuestionamientos, dado que ha sido tan errático en sus declaraciones y afirmaciones”.

Tatiana Andia, directora de la Escuela de postgrados de la Universidad de los Andes, economista e historiadora, planteó que lo ocurrido hace parte de un fenómeno global de deterioro y erosión del debate electoral, pues asegura que es algo que no viene solo de la campaña de Petro, “lo que sí me preocupa es la lógica de eliminar al contrincante Vs. ser contrincante en un juego que tiene momentos álgidos, pero que en general es limpio y tiene argumentos”. Agregó que, en los últimos años, en el repertorio de los estrategas de las campañas está la verdad a medias, la noticia falsa, el uso maniqueo de la realidad o las declaraciones sacadas de contexto.

Sobre los votos en los próximos nueve días de campaña, comentó que Petro tiene unos que son de él, los cuales están consolidados y que tiene hace mucho tiempo; sin embargo, asegura que en el caso de Rodolfo es diferente al ser una figura que no lleva mucho tiempo en la contienda y obtiene el voto de personas que no lo conocía, por lo cual, cree que cualquier salida en falso lo puede hacer perder sus votos, “él tiene mucho más que perder”, concluyó.