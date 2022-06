Gustavo Petro sobre videos: "Grabaciones no son hechas en la campaña"

En la tarde del martes 7 de junio se hicieron públicos una serie de videos sobre reuniones del Pacto Histórico, donde se conversan diferentes estrategias de campaña. Uno de los protagonistas de estas grabaciones es el senador Roy Barreras.

El candidato presidencial Gustavo Petro habló en 6 AM de Caracol Radio y aseguró que las grabaciones fueron hechas por personas externas a su campaña presidencial.

"Todos los videos que he visto, pero se que son horas y horas de grabaciones, la entidad periodística que tiene eso no ha logrado escuchar todo, que viene desde hace nueve meses más o menos para acá", afirmó Gustavo Petro.

"Las grabaciones tienen que ver con los enlaces de zoom de la plataforma de Colombia Humana y no son entregadas por alguien de la campaña, eso lo verificamos ayer. Las grabaciones no son hechas por nadie de la campaña, por tanto nadie de la campaña no ha entregado eso. Las grabaciones fueron hechas por alguien ajeno a la campaña", aseguró el candidato.

"Actividad de rastreo"

"Estamos hablando quizás de la actividad de rastreo, seguimiento, interceptación más grande que un movimiento político haya sufrido en el continente americano al menos en la historia contemporánea", dijo Petro.

El candidato presidencial añadió: "Yo personalmente no tengo nada que temer. Muchas de las cosas que se han fabricado contra mi, por ejemplo que voy a expropiar, allí deberían aparecer los videos. Uno al menos donde eso aparezca, que voy a quemar iglesias, que voy a volver a Colombia como Venezuela, algún videito debería aparecer, pero no hay ninguno".

"Durante años, con centenares de millones de pesos, con todo el aparato y radiación de la propaganda oficial, han engañado y manipulado una parte de la opinión nacional con una serie de ideas. Ayer decían que mi viaje a Honda, donde dormí en la casa del pescador, era para un rito satánico, y así van manipulando rincón tras rincón un electorado que no está preparado para recibir esa información y dirimirlas ", dijo.

"Videos recortados"

"Los videos que han salido están recortados, yo le pedí a la institución periodística que las ponga todas en internet. Para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda explorar ahí, porque es lo mejor a verlas editadas. Yo vi una ayer donde hablan de las cárceles, recortada al principio y al final, de unos parlamentarios usando la plataforma de Colombia Humana haciendo unas acusaciones muy gravesque se nos hicieron en el mes de abril donde se afirmaba que estábamos cambiando votos por rebajas de penas, que nunca jamás, ni pensarlo", afirmó Petro.

"Son reuniones ante los hechos, eso se llama cuartos de crisis, para trazar las defensas. Y eso si se recorta nos puede dar la impresión contraria, que es precisamente en mi opinión el objetivo con el que se hizo ese video", aseguró el candidato.

"El video está cortado, si lo hubieran puesto un poquito antes, lo que dice Roy es que él sabe que la prensa va a publicar que miembros del Pacto Histórico va a publicar. Quitaron ese pedacito que es la clave, ahí se está analizando una información que se publicará. En ese momento lanzó un trino, porque la información que tenemos es que esa persona que ha visitado las cárceles para hablar con extraditables es Piedad Córdoba. Yo lanzo un comunicado, no se si es cierto o no pero prefiero prevenir el golpe, diciendo que Piedad Córdoba queda apartada de la campaña", aseguró Petro.

Tema Centro Esperanza

El candidato presidencial también habló puntualmente sobre el video donde se trata el tema de la Coalición Centro Esperanza, que protagoniza el jóven Sebastián Guanumen.

"Yo tengo un director de comunicaciones que tiene unos equipos y gente que trabaja en ese frente para comunicar, entonces toman un video de un muchacho de apellido Guanumen, quién no es nuestro director de comunicaciones, solo está haciendo propuestas. La conducción de la campaña fue escuchar miles de personas, unos con ideas muy acertadas o desacertadas, pero hay unos directores que toman las decisiones estratégicas, una de ellas yo mismo", asostuvo Gustavo Petro.

"Las decisiones estratégicas son las que hacemos públicas, por ejemplo frente al Centro Esperanza, el video que sale ahí es del mes de octubre del año pasado, ni siquiera existía el Pacto Histórico. Lo que se discute ahí es nuestra posición frente a la Coalición de la Esperanza, la cual hasta ahora se estaba formando. La precisión que yo tomé fue invitarlos a una consulta única, y la hice pública en un comunicado y entrevistas. Fue una decisión estratégica, en mi opinión no estaba desacertada en el momento. Hay opiniones diferentes, es el proceso en toda organización política que se reclame de ser democrática", aseguró Petro.

"Nosotros nunca grabamos nuestras conversaciones de ese tipo, las grabaciones existen cuando son programas en las redes. Si no se limita la libertad de expresión de la militancia, nunca jamás se dio la orden ni instrucción en la campaña. Esos fueron agentes ajenos a la campaña, es desde fuera. Será muy interesante saber quienes tuvieron el poder de seguir nuestras reuniones durante meses", puntializó Petro.