¿Qué pasó con Shakira y Piqué? Esto se sabe de la separación de la pareja

La cantante colombiana Shakira confirmó, por medio de un comunicado, que terminó su relación con el futbolista español Gerard Piqué. Hasta el momento no se sabe que pasará con la custodia de los hijos de Shakira con el futbolista, Milán y Sasha.

María Pocel es la coordinadora de la sección de 'Gente y Estilo de Vida' en el diario El País, habló en 6 AM de Caracol Radio sobre la situación actual de la pareja.

"En España es el tema del momento, todo el mundo está hablando de la situación. Los fanáticos de la pareja intentan descubrir dónde se encuentran. Aquí lo que comenta la gente, su entorno y los entendidos, es que tristemente se les rompió el amor.", afirmó Pocel.

"Parece que la relación lleva unos meses rota, ellos llevan sin aparecer juntos en público casi ocho meses. Shakira estuvo en el Festival de Cannes, en Francia, hace apenas 10 días y fue sin él, ellos siempre han hecho alfombras rojas juntos y es muy raro que pasaran tantos meses sin ser vistos juntos", dijo la coordinadora.

"Algunos compañeros de la prensa notaron que Gerard Piqué en la entrada de la casa que comparte con Shakira tocó al timbre y no abrió con sus llaves, esta situación alarmó a los seguidores de la pareja afirmando su separación", aseguró Pocel.

"No es extraño que vivan en casas separadas, es un momento muy delicado en la vida de una pareja. Tiene sentido que estén necesitando su espacio. Sobre si Piqué es infiel o no, hasta el momento no se sabe nada, son más bien chismes. Hasta que no existan fotografías o comunicados no se puede confirmar nada", dijo la periodista.

"¿Dónde fijará Shakira su residencia?, bueno ese es un tema que también se comenta, si se va acercar a Colombia o si se va a quedar por acá, para esto tendrá que esperar a que se resuelvan sus problemas legales, este juicio que tardará un poquito todavia tendrá que resolverse", afirmó Pocel.

"Otra cuestión es la custodia de los hijos de Shakira y Piqué, lo cual tiene unas implicaciones legales. En España se debe llegar a un acuerdo legal entre los dos progenitores, no se puede salir del país con los niños si el otro padre no le da permiso. Tendrá que esperar para ver la situación y si se da un acuerdo amistoso entre la pareja", concluyó la periodista.