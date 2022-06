Gustavo Petro en La Luciérnaga: Encuestas, Piedad Córdoba, reelección y más

Gustavo Petro, candidato presidencial por el Pacto Histórico, habló en La Luciérnaga y estuvo en este programa especial para explicar temas de su campaña, polémicas y más.

Lea más:

El político de izquierda tocó diferentes temas como la no asistencia a debates de Rodolfo Hernández, diálogos con el ELN, caso Piedad Córdoba, posible reelección y más.

Debates

"Es un derecho de la sociedad. No a todos podía ir antes. He completado cerca de 9 debates y como 130 manifestaciones. La segunda vuelta es para eso, porque antes no existía, antes del 91 era yo el presidente, es decir, el que ganara. Lo de ahorita merece un debate, pero yo veo que los que están con Rodolfo están acercándolo a mis posiciones, me dan ganas de suscribirlo", dijo.

Alimentos

"Nosotros vamos a activar la producción, empezando por los alimentos. Comprar cosechas campesinas con el dinero del estado para llevar esa alimentación donde hay hambre. Hay que subsidiar la importación de fertilizantes. Al bajar ese precio para el productor agrario, baja el precio de los alimentos, entonces más gente puede comprar más alimentos con su ingreso", contó.

Votaciones y Rodolfo Hernández

"Si se ve el mapa donde gané, con el plebiscito del sí y no, le coincide. Lo que llegó el domingo fue lo que continuó del sí y no. Donde yo gano, es donde ganó el sí, donde Rodolfo gana, es donde ganó el no. En las regiones del sí votan por un cambio, en la necesidad de salir de la violencia. Lo de Rodolfo es un reemplazo de Uribe por alguien que se parece a Uribe, que ve a la mujer de otra manera, es conservador, ve a la paz de otra manera porque votó por el no... El voto por el no es un voto por el continuismo. El cambio no es un cambio de presidente, es un cambio de las condiciones sociales y políticas. Tiene que ver con la sociedad misma, no de partidos políticos", dijo.

Encuestas

"En nuestro tracking nos sale un empate técnico. El caso es que yo llego 45%, lo que significa que hemos avanzado 5 puntos, la mitad de lo que necesitamos", contó.

Caso legal contra Rodolfo Hernández

"El contrincante está con los jueces por indicios graves de corrupción. Si él fuese elegido, su proceso no entra a la comisión de acusaciones de cámara ni senado. Él estaría en la Corte Suprema de Justicia e iría a suspensión inmediata. En cambio, a mí, hoy me han exonerado. En primer lugar, tenemos dos candidaturas, uno exonerado y el otro imputado", dijo.

Piedad Córdoba

"Piedad Córdoba está suspendida en mi campaña hasta que resuelva sus problemas judiciales. Roy Barreras es senador, no tiene nada que ver con el Gobierno. No está imputado. Benedetti no va a ser ni congresista ni nada, tampoco está imputado. ¿Le van a dejar la chequera de la nación a un imputado?", manifestó.

Retiro si no gana

"La política es esencialmente lo que nos diferencia como humanidad en nuestra propia animalidad. Yo no me puedo retirar de mi condición de ser humano, de lo que sí no tengo más ganas en caso de no gobernar por el ciclo vital es que ya otra generación debe ir a cambiar a Colombia", manifestó.

Propuesta pensional

"Todos obligatoriamente tenemos que cotizar. Mi propuesta es un fondo complementario depende del ingreso salarial. Los estudios muestran que si usted gana menos de 4 salarios mínimos en promedio, usted nunca tendrá una pensión en un fondo privado. Ahorrará, pero no tendrá pensión. Como esas personas no van a ser pensionadas, les han quitado el derecho a pensionarse, nosotros queremos otorgar ese derecho para un fondo público.No es que su ahorro va a pasar a Colpensiones, esa es la decisión de la persona", dijo.

"Yo nunca me metí en un fondo privado, nunca cometí tal error. Lo que va a cambiar conmigo es la cotización, si ganas menos de 4 salarios al fondo público, si gana más, es voluntario. Eso es lo que garantiza pensionarse. Si seguimos en el modelo actual, los de menos de 4 salarios mínimos no se pensionan", mencionó.

ELN

"Reconocemos los protocolos ya firmados por Santos y continúan los diálogos con el ELN pero deben se rápidos, 3-4 meses, no 4 años. Necesitamos mensajes certeros hacia la paz, la sociedad colombiana necesita volver a reconstruir la paz y la esperanza", mencionó.

Reelección

"Yo me opuse a la reelección, voté en contra. Nosotros vamos a respetar la constitución del 91. Esa constitución que hicimos con otras fuerzas políticas debe cumplirse, es el objetivo número uno de la paz", finalizó.