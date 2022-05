El Pulso del Fútbol, 31 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la derrota en penales de la Selección Colombia Sub-20 en el torneo Maurice Revello. Óscar dijo: "Nos ganó un rival desconocido y los responsables son los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol no hacen nada. Nos ganó por penaltis un rival que nadie conoce y que es de grande como la tercera parte de Cali". Sobre el tema César agregó: "Es un país sin ninguna tradición y lo del técnico no tiene presentación. Sí Cárdenas hizo los micro ciclos de la Sud-20 ¿Por qué no estuvo dirigiendo a este equipo?".

No olvide escuchar el audio del programa.