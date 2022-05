Arias: Mi idea es siempre ir al frente, pero para eso hay que defender bien

Independiente Santa Fe estrena técnico y con él se avecinan varios cambios en la plantilla. Alfredo Arias debía llegar a Bogotá el 1 de junio, pero lo hizo días antes para poder ver de cerca las divisiones menores del equipo.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el nuevo técnico de Santa Fe se refirió a los cambios que espera hacer en el equipo y destacó que aunque sí va a tener en cuenta las divisiones menores, no considera apropiado hacer debutar futbolistas muy jóvenes.

"Teniendo en cuenta a los jugadores en cantera, pienso incluirlos en los entrenamientos y adquirir confianza. A veces uno por necesidad hace debutar al joven y casi nunca sale bien, la necesidad no ayuda al joven porque él no va a poder solucionar lo que los mayores no han salvado. Normalmente cuando un joven se destaca es porque el equipo está bien y después se destaca", explicó.

"Estuvimos viendo los últimos partidos de Santa Fe, con las plataformas de análisis deportivo hemos hecho un diagnóstico de por donde creemos que podemos darle una mejoría y así justificar nuestra contratación", añadió.

Alfredo Arias confesó que Santa Fe debía recuperar la seguridad que le conoció cuando lo enfrentó en su paso por el Deportivo Cali.

"Santa Fe cuando a mí me tocó enfrentarlo era un equipo muy seguro, ahora tenemos que darle eso, seguridad, mi idea es siempre ir al frente, pero para eso hay que defender bien. Hay jugadores importantes que se van", dijo.

Sobre los refuerzos para el segundo semestre, Alfredo Arias destacó que van a mirar jugadores del equipo que están a préstamo y también las divisiones menores, teniendo en cuenta esto se van a tomar decisiones sobre los nuevos fichajes.

"Estamos viendo lo que tenemos en casa, sub 20 y sub 17, van a venir jugadores que están prestados para verlos y ahí definir la cantidad, las posiciones que podemos completar", analizó.

A su vez, Arias destacó que el equipo necesita recuperar confianza en defensa porque de lo contrario no se puede pensar en el ataque.

"Si uno defiende bien seguramente va a atacar bien. El fútbol es un continuo, no es por partes, le metes mano en un lado y se mueve en otro. Adelante hay buenos jugadores, tengo confianza en lo que tiene Santa Fe, necesitamos darle más oportunidades de gol a esos jugadores, que se sientan dueños de la pelota y el control de juego, en eso vamos a hacer hincapié", afirmó.