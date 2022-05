El Pulso del Fútbol, 20 de mayo de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la victoria de Cali ante Always Ready y su buena posición en el grupo de la Copa Libertadores. Óscar dijo: "Deportivo Cali tuvo una gran presentación ante un equipo fácil como el Always Ready. Así como lo critiqué por quedar penúltimo en la liga, hoy es líder de su grupo". Sobre el tema César agregó: "Creo que le sobra lo de gran, si al mismo tiempo va a decir que el rival fue fácil. No hay que adornar tanto las palabras para decir que el Cali ganó y se puso líder".

No olvide escuchar el audio del programa y seguir la transmisión en las diferentes plataformas de Caracol Radio.