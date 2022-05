Pacto Histórico: “Infiltración en sede ‘Fico’ es estrategia electoral”

Miguel Ángel del Río, abogado del Pacto Histórico habló en 6AM Hoy por Hoy sobre la denuncia que hace la campaña de 'Fico' de unos micrófonos infiltrados en una sede del candidato.

Sobre la conversación de Miguel Ángel del Río con un periodista acerca de infiltraciones en las campañas presidenciales mencionó: "Ese fue un tema sobre el cual se habló mucho, yo di las explicaciones respectivas, fue una conversación con un periodista donde le manifesté que estábamos recibiendo muchísima información de la ciudadanía y de personas cercanas a la campaña en la región del Caribe. Yo he conformado un grupo de abogados y unos canales de comunicación con el propósito de recibir información que sea importante para ponerla en conocimiento de las autoridades."

"Con base en esa conversación que tuve con el periodista, él manifestó ante la intervención mía, advirtiéndole, que estaban infiltrados, pero no que estaban infiltrados por la campaña de Petro. Sería absurdo que uno le dijera a otra persona que otra campaña esta siendo infiltrada por la nuestra. Mi única manifestación real fue que las campañas estaban siendo infiltradas, pero por ciudadanos que nos estaban entregando información muy valiosa. Me parece inaceptable que Henao salga ahora a advertir, porque han aumentado las intervenciones, creo que esto obedece a un desespero electoral, porque se quedaron sin argumentos, sin debate", agregó.

Por otra parte, mencionó: "nosotros terminamos creando un canal de comunicación legítimo. Las personas que nos llaman ni siquiera nos dan su nombre, nos envían documentación, información. Nosotros con el equipo de abogados hacemos un filtro sobre si lo que están comentando tiene relevancia penal o no, porque nos comparten muchas cosas que no son importantes o que son generalidades y sin contexto. Lo que hacemos es que tomamos esa información y la ponemos en conocimiento de las autoridades. Lo que queremos es que se incentive la limpieza y legitimidad del debate electoral, no la criminalidad y prácticas delictivas. Nosotros no apoyamos de ninguna manera conductas delictivas"

"La campaña de 'Fico' denunció muy tarde. Nosotros fuimos los primeros que denunciamos, porque ellos hace dos semanas dijeron que había venezolanos infiltrados. Que torpeza puede cometer uno si va puntendo en las encuestas, si no hay forma de ser derrotados por 'Fico', ponernos a escuchar conversaciones ajenas, a nosotros no nos interesa eso. Jamás hemos cometido una conducta delictiva en las campañas". afirmó el abogado de la campaña de Gustavo Petro

Escuche la entrevista completa en el audio