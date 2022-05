Fedesarrollo: Hay consenso entre candidatos por reformar sistema pensional

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, sobre el sistema de pensiones y las propuestas de los candidatos presidenciales.

El director de Fedesarrollo aclaró sobre los candidatos: "creo que hay un consenso de que hay la necesidad urgente y manifiesta de reformar el sistema pensional en el país. Esto porque tenemos un sistema que infortunadamente no tiene la cobertura necesaria. Solamente tenemos al 25% de los adultos mayores que están recibiendo una pensión en el sistema actual. Adicionalmente, esos pocos que reciben una pensión usualmente son personas de clase media o alta, en donde están en el régimen público reciben un subsidio relativamente importante, especialmente, los de las pensiones más altas."

Sobre los análisis relacionados con las edades afirmó: "Nuestra propuesta plantea la idea de tener un primer pilar universal, que sería un auxilio para la vejez, para todos los adultos mayores que tengan 65 años o más. Este auxilio sería a titulo gratuito, financiado con impuestos generales y aplicaría a todas las personas. Muy importante esto para el caso, por ejemplo, de algunas mujeres que están en tareas de la casa, del cuidado de los niños o adultos mayores y que por su condición no están participando en el mercado laboral. Infortunadamente, la sociedad moderna no remunera las actividades del hogar y por ende no pueden acceder a una pensión. Nuestra propuesta resuelve, entre otros, esos problemas, porque le daría cobertura a todos los adultos mayores entregándole unos subsidios equivalente a 500.000 pesos"

Escuche la entrevista completa en el audio.