GeoPark no aumentará su oferta por activos de Frontera Energy en Colombia

Geopark anunció compra de activos de explotación y producción de frontera Energy en Colombia

La compañía GeoPark Limited anunció su decisión estratégica de no incrementar la oferta por los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia.

Señala que, tras un exhaustivo proceso de evaluación técnica y financiera, el directorio de la empresa concluyó que elevar el monto de la propuesta no sería consistente con su marco de disciplina de capital ni con sus objetivos de maximización de valor a largo plazo.

La decisión se produce luego de que Frontera Energy notificara a GeoPark sobre una “Propuesta Superior” presentada por Parex Resources.

La compañía determinó que un mayor escalamiento financiero bajo los nuevos términos deterioraría las expectativas de retorno a nivel de portafolio y reduciría su resiliencia ante posibles escenarios de precios bajos del petróleo.

El directorio de GeoPark subrayó que la prioridad actual de la organización es asignar capital únicamente a oportunidades que estén mejor posicionadas para generar valor a los accionistas.

Según el comunicado, preservar la flexibilidad financiera y la solidez del balance son principios centrales de su estrategia actual.