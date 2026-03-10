GeoPark no aumentará su oferta por activos de Frontera Energy en Colombia
La compañía no incrementará su oferta por los activos de exploración y producción, manteniendo su posición en medio de las negociaciones en curso.
La compañía GeoPark Limited anunció su decisión estratégica de no incrementar la oferta por los activos de exploración y producción de Frontera Energy en Colombia.
Señala que, tras un exhaustivo proceso de evaluación técnica y financiera, el directorio de la empresa concluyó que elevar el monto de la propuesta no sería consistente con su marco de disciplina de capital ni con sus objetivos de maximización de valor a largo plazo.
La decisión se produce luego de que Frontera Energy notificara a GeoPark sobre una “Propuesta Superior” presentada por Parex Resources.
La compañía determinó que un mayor escalamiento financiero bajo los nuevos términos deterioraría las expectativas de retorno a nivel de portafolio y reduciría su resiliencia ante posibles escenarios de precios bajos del petróleo.
El directorio de GeoPark subrayó que la prioridad actual de la organización es asignar capital únicamente a oportunidades que estén mejor posicionadas para generar valor a los accionistas.
Según el comunicado, preservar la flexibilidad financiera y la solidez del balance son principios centrales de su estrategia actual.