Juergen Elitim: "Tengo una espinita de jugar en el fútbol colombiano"

Juergen Elitim, futbolista cartagenero que se desempeña en el Deportivo La Coruña de la Tercera División de España, habló con El VBar sobre su presente, ya que es el segundo máximo asistidor colombiano en Europa (9) por detrás de Luis Sinisterra.

Elitim de 22 años, debutó con Leones a los 17 y posteriormente se fue a Europa fichado por el Granada, que hacía parte del mismo grupo propietario del Watford, club para el cual pertenece en la actualidad.

"Teníamos un gran equipo y se nos escapó el ascenso, pero fue una bonita etapa. A los 18 años ficho por el Granada y di el salto a Europa, me hubiera gustado tener más rodaje en Colombia antes de salir del país", comentó.

"A partir de allí estuve un año en Granada y cuando pasa ese año se da el traspaso a Watford, que es un equipo que tenía la misma dirección y mismos dueños del Granada, no se dio la oportunidad ahí por muchos trámites y condiciones externas", agregó.

Sobre su presente, comentó: "Este año he podido tener bastante continuidad, prácticamente la totalidad de partidos de liga y gran número de minutos y los he aprovechado, se me está dando un buen año e intento aportar al equipo en lo que más puedo con manejo de balón, visión calidad, intento que el equipo se dominante a partir de la pelota. Creo que viene el tramo más importante donde se va a pelear por el ascenso".

Finalmente, se refirió a sus objetivos a corto y largo plazo, donde la Selección Colombia, con la que no ha tenido proceso en categorías menores, aparece como un sueño.

"Intento trazarme metas a corto plazo, ahora estoy cedido aquí y me he sentido como en casa, he encontrado mi sitio, me siento querido y aprovechado, hay una buena relación. Lo primordial ahora es lograr el ascenso, mi intención es quedarme y seguir jugando para el 'Depor', más adelante el sueño de la selección, de un Mundial, de una Copa América o Eliminatorias, siempre está presente", concluyó.