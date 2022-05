Wilmar Roldán hace historia y llega a 100 partidos en la Copa Libertadores

El árbitro Wilmar Roldán pasará a la historia este lunes en la Copa Libertadores, cuando dirija su compromiso número 100 en el torneo de clubes más importante del continente. El antioqueño estará al frente del compromiso Estudiantes Vs. Nacional de Montevideo, por la cuarta fecha del Grupo C del certamen.

Roldán llega a esta cantidad, la cual ningún otro árbitro ha alcanzado, en 14 años de carrera deportiva, debutando en la Copa en el año 2008, donde estuvo al frente de tres compromisos.

Le puede interesar:

El juez de 42 años ha dirigido tres finales en la Libertadores; en 2012 dirigió el juego Corinthians Vs. Boca Juniors; en 2013, Atlético Mineiro Vs. Olimpia y en 2014 estuvo al frente de la final Nacional de Paraguay Vs. San Lorenzo.

En el año 2013, Wilmar Roldán recibió la distinción a mejor árbitro de América; mientras que en el 2015 estuvo al frente de la final de la Copa América entre Chile y Argentina.

El antioqueño, baja para Qatar 2022, ha dirigido cuatro partidos en Mundiales, entre Brasil 2014 y Rusia 2018.