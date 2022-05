Exfiscal Claudia Carrasquilla dice que la mafia quería enlodar a Fico

El que fuera Secretario de seguridad de Medellín en la alcaldía de Federico Gutiérrez, Gustavo Villegas, fue capturado el 4 de julio de 2017 por sus nexos con la oficina de Envigado. El operativo y una parte significativa de la investigación de la Fiscalía estuvo a cargo de Claudia Carrasquilla, directora de Fiscalías durante la época de Néstor Humberto Martínez. El asunto Villegas, muy oscuro y que ha sido examinado con detalle acá en 6AM de Caracol Radio por parte de Juan Pablo Barrientos en Las Cuentas Claras, se ha vuelto muy incómodo para el ahora candidato presidencial Fico Gutiérrez, que ha recordado una y otra vez que a Villegas sí lo condenaron, pero por no denunciar una extorsión y no por sus vínculos con la mafia. Y en el aire ha quedado una gran pregunta: sabía o no sabía el entonces alcalde Federico Gutiérrez que su secretario de seguridad tenía reuniones y acuerdos con algunos delincuentes de Medellín.

Lea también:

En 6AM buscamos a Claudia Carrasquilla, la ex fiscal, que además fue quien le notificó la orden de captura a Villegas, y que criticó el preacuerdo que en su momento se hizo con el ex secretario de seguridad de Medellín. Dijo: “el preacuerdo no fue autorizado, es inaudito que se establezca un preacuerdo sin colaboración”. Lo que decía Carrasquilla en ese momento, es que no hubo colaboración efectiva por parte de Villegas, y que no se trataba de un asunto personal en contra del ex secretario. En los últimos días, en redes sociales se hizo viral un video de un ex fiscal, Jesús Iván Cárdenas, acusando al candidato presidencial Fico Gutiérrez de entorpecer las investigaciones en contra de Villegas en tiempos de la fiscal Carrasquilla. Le preguntamos a la ex fiscal si había evidencia de algún tipo de acuerdo entre la alcaldía de Federico Gutiérrez y la Oficina de Envigado.

También le preguntamos si era posible que en la alcaldía de Gutiérrez, entre 2016 y 2020, no supieran las cosas que hacía Villegas, es decir, acordar y reunirse con organizaciones criminales.

El portal Voragine ha recordado que los señalamientos contra Gustavo Villegas por su relación con las mafias de la ciudad datan de 2008, cuando trabajaba en la alcaldía de Alonso Salazar. “Yo le solicité la renuncia cuando salió implicado por su relaciones con Felipe Sierra, que a su vez tenía tratos con el general Marco Antonio Pedreros y (el ex fiscal Guillermo León Valencia Cossio”, le dijo Salazar al portal Verdad Abierta. En cualquier caso, la persona que probablemente mejor conoció ese expediente es la ex fiscal Carrasquilla.