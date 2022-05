Denuncia: Guardería mintió sobre la muerte de un perro que estaba cuidando

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló con Valentina Bautista, mujer que dejó sus dos perritos en una guardería y solo le devolvieron uno con vida.

Le puede interesar:

Bautista aclaró que "el día 29 de abril entregué a mis dos perros a la guardería Boston School que queda en la Calera. Tenía un schnauzer y un bull terrier, esos dos perritos eran hermanitos y habían convivido juntos nueve años. El schnauzer me lo entregaron, lamentablemente, muerto y tenía 14 años con nosotros."

Asimismo, resaltó que "el lunes 2 de mayo a las tres de la tarde se comunica conmigo el señor que es dueño de la escuela, llamado Andrés Osorio, y me dice 'baja por tus perros que ya los tengo acá donde tú vives'. Sin embargo, a los dos segundos me dice 'baja rápido que tu perro acaba de matar al otro'. Baje rápido y me di cuenta que el schnauzer estaba muerto".

"Llamé a la Policía y a mis papás. Fue un momento bastante fuerte. Los dos perritos estaban en un mismo guacal. Cuando decidieron abrir el carro para ver a mi perrito, el schnauzer él llevaba más de 12 horas muerto, estaba tieso y su carita deforme."

Bautista llevó a sus mascotas a la veterinaria para que les realizaran exámenes y comprobar la veracidad de las afirmaciones de la guardería. "Al revisarlo la veterinaria nos dice, 'este perro lleva 12 horas muerto'. También cuando llegaron de la funeraria nos dijeron 'ese perro lleva muerto mucho tiempo, no hace poquito, por su contextura y olor.' Cuando revisaron al bull terrier se dieron cuenta que claramente él no había hecho nada."

Escuche la entrevista completa en el audio.