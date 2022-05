Mi Banda Sonora con Viena Ruíz

Conocimos las historias de Viena Ruíz, recordada presentadora de TV y actriz. Aquí su lista musical:

Eye In The Sky - Alan Parsons Proyect

Believe It Or Not - American Greatest Hero

Queen Of Hearts - Juice Newton

Kiss From A Rose - Seal

Back For Good - Take That

I Can See Clearly Now - Jimmy Cliff

Muñequita Linda - Thalía Y Robbie Williams

Madrigal - Danny Rivera

Un Beso Y Una Flor – Nino Bravo

Mary Did You Know – Pentatonix

Las de la intuición – Shakira

Una Canción Para Ti - Los De Adentro