Polémica Petro-Zapateiro, ¿hay politización en la Fuerza Pública?

En Hora20 un debate para analizar un fenómeno particular en estas elecciones: la participación en política de los funcionarios públicos. Se discutió sobre la polémica entre el candidato Gustavo Petro y el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro; el apoyo del presidente Duque al militar, y el rol de los funcionarios públicos en medio de la campaña. También una mirada a las estrategias que empiezan a impulsar algunos candidatos.

Desde el arranque de la temprana campaña política que ha tenido el país rumbo a la elección de presidente de la República, la Procuraduría ha informado que se han abierto entre 400 y 500 investigaciones preliminares o formales con el objetivo de determinar si funcionarios públicos, como alcaldes o gobernadores, han participado en política con declaraciones que, de manera eventual, afectaron o beneficiaron a un candidato en particular. Un caso reciente es el del comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, que, en una serie de trinos, respondió a un pronunciamiento de Gustavo Petro.

El candidato, que puntea en las encuestas, dijo en un trino que había generales en la nómina del “clan del golfo”, luego de confirmarse la muerte de seis soldados en Antioquia, y agregó: “la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales”.

Ante esta dura declaración, el general Zapateiro respondió con una serie de trinos, pero sale a relucir uno en el que dijo: “a ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsas de basura", haciendo referencia a la polémica del 2006 en la que el candidato recibió efectivo en bolsas de basura, un episodio en el que la justicia determinó que no hubo ninguna conducta delictiva.

Tras la polémica, el presidente Duque salió en defensa de Zapateiro, diciendo que fue una respuesta legítima en medio de una agresión y añadió que no debería hacerse política enlodando a las Fuerzas Militares. Mientras, la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, señaló que la ciudadanía debe demostrar apoyo al Ejército ante “ataques injustos y oportunistas”.

Por ahora, ya hay una denuncia ante la Fiscalía contra Zapateiro por romper el orden constitucional e ir en contra del artículo 219 de la constitución, que establece el carácter no deliberante de los miembros de la Fuerza Pública.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador y columnista, se está hablando de un patrón de comportamiento, pues, esta no es la primera vez que el general Zapateiro se manifiesta o hace declaraciones públicas y recordó, por ejemplo, el de “serpientes” en el que dijo que era la actitud de la JEP. También señaló que lo que hizo Petro, fue una afrenta a soldados y a las Fuerzas Militares, “fue muy ligero”, recordando que él es candidato de un partido en campaña y el general Zapateiro es un comandante fundamental para el Ejército.

De otro lado, dijo que frente a la politización de las Fuerzas hay dos hechos, el descontento generado por el proceso de paz y las acciones del presidente Duque, según él, de entregarle al uribismo y a ministros uribistas el área de la Fuerza Pública.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, señaló que el proceso de politización de las Fuerzas no es nuevo, “eso es muy palpable, sobre todo en el proceso de paz; ahí hubo trabajo activo de Acore y del Centro Democrático”, pero advirtió que lo que sí es nuevo es el nivel de descontrol y desgobierno actual sobre aquellos que están frente a las Fuerzas Armadas, cuestionando el respaldo que el presidente Duque le dio al general Zapateiro.

Señaló que Petro viene haciendo propuestas para reformar a la Fuerza, reformas que cree pueden ser necesarias, pero en las que, según su criterio, no se puede dejar por fuera a las Fuerzas Armadas o intentar solucionarlo con ataques.

Camilo Romero, exgobernador de Nariño, exprecandidato presidencial y excongresista, plantea que está en tela de juicio el talante democrático de quienes lideran las instituciones, pues cree que no son válidas las generalizaciones de ningún lado: “hay que rechazar generalizaciones de que todos en la Fuerza Pública son zapateiros”, manifestó. Y agregó que también hay que diferenciar lo que es una crítica de un ataque y los roles que deben adoptarse dependiendo del escenario, aclarando que alguien que ostenta un cargo del Estado no se puede pasar la ley por la faja.

Dijo que el respeto y la legitimidad se ganan, no se imponen, y que hay algunos hechos que han dejado a la Fuerza Pública mal parada ante la opinión pública, así que finalmente lo que hace Gustavo Petro es una crítica.

Y John Marulanda, presidente de Acore y experto en asuntos de seguridad, señaló que hay 49 asociaciones de oficiales, suboficiales, agentes, miembros y jubilados, apoyando las declaraciones de general Zapateiro; “los trinos no son una violación a la no deliberancia de la Fuerza Pública”, explicando que desde Acore se entiende la declaración del comandante del Ejército como una participación en política. Pero advirtiendo que no está bien generar provocaciones, u ofender a la Fuerza Pública “por un candidato que utiliza la muerte de soldados como un caballito de batalla”

Destacó que el problema es la generalización que hace el candidato al hablar de la cúpula, “el general le dice que no lo haga y que respete; sí hubo alguna falta, eso es un problema que debe investigar la Procuraduría”.