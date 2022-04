¿Candidatos ya tienen previstos a sus ministros de educación? /

El debate Candidatos al tablero, el tema es la educación desarrollado en el programa Hora 20 de Caracol Radio se realizó este martes 26 de abril. Durante este los candidatos se reunieron para plantear sus propuestas de educación.

El espacio fue moderado por Diana Calderón y los candidatos que asistieron fueron Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Rodolfo Hernández.

En el encuentro, la directora de Hora 20 les preguntó a los candidatos sobre cuál sería su posible ministro de Educación. Estas fueron las respuestas:

Rodolfo Hernández, sin dudar, respondió de primeras, aclaró que el escritor William Ospina estará de su lado.

Sergio Fajardo aseguró que es un tema del que no quería hablar, "no lo voy a decir ahora. No lo tengo decidido. Lo que sí tengo decidido es que yo voy a estar encima, como he estado siempre, alrededor del tema de la educación. Trabajando con todos, la ciencia, la tecnología, diseñando todo esto. Además, liderando el tema de la lucha contra la corrupción"

Por su parte, Gutiérrez aseguró que aún no tiene muy claro cuál será su ministro de Educación. No obstante, manifestó que pronto tomará la decisión. "Yo voy a liderar el tema de la educación directamente. Lo diré el día que ganemos. Pero vamos a tener una persona que sea idónea para el cargo y que sea capaz de articular todos los propósitos con los educadores, educación pública, privada; y también liderar las mesas con los empresarios y la gente".

Finalmente, la candidata Ingrid Betancourt aclaró que tiene certeza sobre quién la va a acompañar. "Va a ser una ministra. Ya tengo el nombre y es una persona dedicada a todo lo que es educación preescolar, porque es ahí en donde quiero enfocarme cuando gane". Resaltó que no desea mencionar el nombre aún "para que no me la roben".