Yulián Anchico: "Tenemos fe de que podemos revertir la situación"

Yulián Anchico, uno de los jugadores de mayor experiencia del actual plantel de Independiente Santa Fe, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre el presente del equipo tras la salida de Martín Cardetti. El cucuteño reconoció los errores propios y colectivos, aunque confía en la clasificación.

"Son de esos momentos que uno no espera tener que afrontar, gracias a Dios hemos tenido varios años de carrera, ya aprende uno a manejar y a controlar estas situaciones. Lo que espera uno siempre luego de un traspiés y un mal resultado, las mismas ganas de querer revertir y levantarse", comentó tras las cuatro derrotas al hilo del conjunto bogotano.

"En la rueda de prensa después del clásico no teníamos claridad de la continuidad del profe, reiteramos que no íbamos a bajar los brazos, por el contrario, teníamos vida, hay esperanza", añadió.

El jugador de 37 años hizo un balance del semestre del equipo: "en el grupo tenemos jugadores que hemos pasado muchas veces por esto, que somos ejemplo, no solamente en lo que a nombre se refiere, sino que en el día a día siempre tratamos de dar lo mejor, con el ejemplo queremos mostrar a los muchachos que esto son cosas del fútbol, que pasan, que a veces no las entendés, este ha sido un semestre bastante raro, lo creemos así".

"Seguimos afrontando, dando la cara, tenemos fe de que podemos revertir la situación", agregó al respecto.

Mientras que de los rumores sobre Martín Cardetti, comentó: "a veces cierto, a veces desfasados, a veces cortos, a veces largos, estamos tranquilos. El profe vino a despedirse una rato, estuvimos tranquilos, quedamos con una gran sensación, fue una persona que siempre se brindó, que siempre trató de darnos lo mejor".

"Nosotros no pudimos responder ante las expectativas, tengo claro que en la cancha somos nosotros los que tenemos que responder. Aquí dentro del grupo muy agradecidos, fueron profesionales que se brindaron y trataron de dar lo mejor", añadió sobre esto.

El jugador fue autocrítico con su actualidad: "yo llegué muy feliz, muy contento, comencé muy bien, de hecho estaba teniendo un gran rendimiento, desafortunadamente en un clásico donde veo la cartulina roja por dos amarillas, por un error, me cortó ese buen momento en el que venía, después el equipo cambió y jugó. Me tocó esperar, tengo la oportunidad de volver a jugar en un partido ante el Pasto, desafortunadamente vuelvo a ver la tarjeta roja y eso me cortó posibilidades y la participación dentro del equipo por obvias razones".

"He estado callado, tranquilo, tratar de hacer mi trabajo siempre, no solo con el ejemplo tratando de mostrarle a los chicos que cuando uno se equivoca tiene la oportunidad de revertir con el trabajo. Tuve la posibilidad de volver en el clásico, tuve un buen rendimiento, lastimosamente los resultados no avalan eso y acá estoy con los pies en la tierra y la cabeza arriba, y con muchas ganas de revertir la situación", concluyó.