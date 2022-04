Aplazan partido entre América y Alianza en el Pascual Guerrero

El partido entre América de Cali y Alianza Petrolera, programado para el domingo 1 de mayo y correspondiente a la fecha 18 de la Liga colombiana en Pascual Guerrero, no se disputará en esta fecha.

Según conoció Caracol Radio, la Comisión de Fútbol hizo la solicitud y el compromiso se disputará hasta la siguiente semana, entre el 3 y 4 de mayo, con el objetivo de evitar cualquier inconveniente de orden público.

“Por solicitud de la Comisión de Fútbol queda aplazado el encuentro de América y queda para el martes o miércoles de la próxima semana. Es para prevenir cualquier cosa, importante para la seguridad de todos los ciudadanos que asisten al espectáculo público”, según explicó el secretario del Deporte, Carlos Diago.

América y Alianza Petrolera todavía tienen opciones de clasificar a los cuadrangulares, aunque no dependen solo de sus resultados. La reprogramación para la siguiente semana no tendría problema pues no hay fecha de Liga programada.

El equipo escarlata se ubica en la casilla 14 de la tabla con 20 puntos, mientras que Alianza Petrolera es décimo con 23 unidades.

Es de recordar que la realización del partido coincide con la celebración del día del trabajo, la cual tiene programadas algunas marchas en la ciudad y podrían derivar en desorden por parte de los manifestantes en Cali.