Carlos Paniagua: "En lo deportivo nos hemos acercado mucho a Brasil"

El técnico de la Selección Colombia Femenina sub-17 y sub-20, Carlos Paniagua, habló con El VBar de Caracol Radio sobre la clasificación de ambos equipos a los Mundiales de India y Costa Rica respectivamente.

Tras lograr el boleto a la Copa del Mundo de Costa Rica con la sub-20 en el Sudamericano de Chile, comentó: "Estamos con la satisfacción del deber cumplido, me encuentro feliz porque estas jugadoras se comprometieron, tuvieron humildad y se comprometieron con el país, la federación, las familias, me da mucha felicidad por todas ellas, esas mujeres berracas".

Paniagua contó cómo se produjo el ofrecimiento por parte de la Federación para que dirigir estas selecciones.

"Finalizando noviembre recibo una llamada de Federación donde me dicen que, si pueden contar conmigo, yo les dije que tenía un compromiso con el Medellín, que iba a hablar con ellos; viajé a Bogotá el primero y me reuní con Ramón Jesurún, para sorpresa mía pensé que era solo una selección, pero eran las dos sub-17 y sub-20", dijo.

"Acepté, sabía que no era fácil, pero yo ya vengo trabajando en fútbol femenino desde hace rato, y eso me sirvió mucho, ese recorrido, esa experiencia y a la postre acepté y le dije al presidente que me diera un microciclo con la sub-17 en diciembre. Pero desde el primer momento trabajando, hablando con los técnicos del país. Cuando yo acepté el cargo, la ventaja era que Abadía venía haciendo un trabajo con estas selecciones en pandemia, al presentarse lo de Copa América le quedaba muy difícil al profe", añadió al respecto.

Asimismo, se refirió a la máxima potencia de fútbol femenino en el continente, Brasil, y cómo deportivamente Colombia está más cerca.

"Brasil está unos escalones por encima, tanto como se juega la liga profesional allá que es de todo el año, jugadoras bien remuneradas. He compartido un cuerpo técnico de Brasil y son por ahí 20 personas, la organización y planificación que tienen, pero en la parte deportiva nos hemos acercado mucho. Jugamos un partido con Brasil muy mano a mano en la sub-17, no estamos tan lejos, hay que trabajar duro, que la estructura del fútbol colombiano se vuelva más fuerte para competir contra ellas. En ningún partido nos le escondimos", resaltó.

Finalmente destacó la preparación que deben tener desde ahora para los Mundiales, el sub-17 que se llevará a cabo en octubre y el sub-20 en agosto.

"Se viene una competencia mucho más difícil, con 16 selecciones del mundo, tenemos que mejorar en talla, porque ahora los goles que recibimos fueron en pelotas paradas. En la sub-17 nos encontramos con Brasil un equipo de más talla y fortaleza física, hay que hacer una buena preparación, ojalá que tengamos preparación con equipos europeos", concluyó.