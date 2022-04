Martha Bayona: "Es un orgullo portar la tricolor y dejarla en lo más alto"

La ciclista colombiana Martha Bayona consiguió recientemente medalla de oro en la prueba 500 metros contrarreloj y una de plata en el Keirin, en la Copa de Naciones de pista de Glasgow, Escocia.

En El VBar, la santandereana de 26 años, se refirió al hecho de representar al país con buenas actuaciones: "Para mí es un orgullo portar la tricolor y dejarla en lo más alto. La preparación es muy buena, cada día entreno muy fuerte para ser la mejor y qué alegría haber conseguido buenos resultados en esta Copa del Mundo".

Por su parte destacó la dureza de los entrenamientos y lo triste que fue para ella no estar en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que no consiguió los puntos necesarios.

"Lo más complicado son los entrenamientos, es más duro entrenar que ir a una competencia, las cosas salen bien porque hacemos buena preparación. Tokio me dio muy duro y quiero hacer las cosas muy bien", comentó.

"No puedo negar que fue duro no haber estado en Tokio ya que venía con buen preparación, ya pasé esa página y empezar el 2022 con esta carrera bien, es no bajar la guardia y en pocos días vamos a tener otra copa del mundo. Hay que seguir en la preparación para conseguir puntos y no relajarme al final, esta vez quiero que me sobren los puntos y no que me hagan falta", añadió.

Finalmente, resaltó su buena comunicación con Mariana Pajón y lo que significaría compartir con ella en los Olímpicos de París 2024 en el ciclismo de pista.

"Tengo buena comunicación con ella, me deja sus mensajes de aliento y yo hago lo mismo, no sé si se pueda porque los días de competencia de ella se pueden cruzar con los de pista, sería genial compartir medalla con ella. Casi siempre que compito está presente, ella es una máquina y es un ejemplo para muchos", concluyó.

