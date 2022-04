Arturo Reyes: "No ha habido contacto con la Federación"

Arturo Reyes, extécnico de la Selección Colombia sub-20 y encargado de las mayores a finales de 2019, habló con el Carrusel Caracol justamente sobre el rumor que se generó de que él sería el principal candidato a ser el técnico en propiedad del combinado nacional.

No obstante, el samario descartó cualquier contacto de la Federación Colombiana de Fútbol con él, aunque explicó de dónde sale el rumor.

"Creo que es un reconocimiento para cualquier entrenador dirigir la selección absoluta, cualquier entrenador estaría gustoso de hacerlo. No hay absolutamente nada. Surgió debido a la posibilidad de que hayan amistosos y que en ese momento no haya un técnico contratado. Lo ideal sería que estuviese antes de los partidos, pero no ha habido ningún contacto", resaltó el entrenador.

"Conmigo de parte de Federación no ha habido contacto, es normal que de pronto se piense que si hay amistosos y se necesite una personas, esa persona no debe estar con ningún proyecto, tal vez se piense en un nombre. Conmigo no ha habido ningún contacto", añadió.

Aunque no se negó a rechazar ante una posibilidad de esas: "Lo ideal sería que si hay partidos de preparación, estuviese nombrado ya el entrenador. Estamos abiertos a escuchar propuestas y esperemos que se dé alguna".

Por su parte, se refirió a la opción de que el técnico sea colombiano: "Hay muchos entrenadores que están haciendo las cosas bien, hay entrenadores con capacidad como para poder tomar a la selección, dirigir la eliminatoria y llegar al Mundial. El entrenador que tome las riendas de la selección va a tener un amplio número de jugadores".

Finalmente hizo mención a lo vivido por la Selección Colombia y la eliminación del Mundial: "Lo que pasó con la selección es algo fuera de lo normal y no creo que se vuelva a repetir. Hace falta conseguir partidos y hacer llamados, comenzar a trabajar".