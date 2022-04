Egan Bernal presentó su proyecto para impulsar a jóvenes ciclistas

Egan Bernal presentó este sábado 23 de abril en Bogotá su nueva iniciativa que llevará por nombre EB Project. Dicho proyecto, busca impulsar el ciclismo en categorías prejuveniles de la mano de alianzas público-privadas para apoyar a promesas de este deporte carentes de oportunidades.

Egan contó que la idea surgió estando en la UCI tras el grave accidente en el que se vio involucrado a comienzos del años: "Cuando estuve allá en la UCI dije por qué, 'ya que la vida y Dios me está dando esta segunda oportunidad, pues debe ser por algo. Si estoy acá vivo y no me maté, quizás es porque puedo ayudar a otros niños y personas'. Sentí que era una buena forma de empezar. Dijimos: 'Hagamos un equipo de ciclismo donde podamos apoyar a los pelados, sacar ciclistas y poder controlar este proceso para que cuando lleguen a Europa tengan una buena posibilidad de sobrevivir allá''.

Una de las principales novedades es que el hermano de Egan, Ronald Bernal de 17 años, hará parte de la nómina de este equipo ciclístico. Además de Johan Castro, Kevin Rincón, Julián Bernal, Ángel Hernández (VEN) y Juan David Ahumada.

EB Project tendrá tres categorías en ruta masculina: Sub 23, juvenil y prejuvenil, cada una de 8 deportistas. Mientras que a nivel de ciclomontañismo, está por definirse la cantidad de ciclistas.

Por su parte, habrá un médico deportólogo, 1 psicólogo del deporte, 1 nutricionista dietista del deporte y 1 preparador físico, así como un entrenador de ruta y 1 asistente técnico.