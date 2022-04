Mi Banda Sonora con Miguel de Narváez

A través de canciones, conocimos las historias de vida del compositor y músico Miguel de Narváez. Un hombre que ha trabajado en más de 12,400 composiciones musicales para jingles, comerciales, bandas sonoras, etc.

Conozca aquí su lista musical:

Lady Love – Lou Rawls

Reggae nights – Jimmy Cliff

Last night a DJ saved my life – Indeep

El jardinero – Wilfrido Vargas

All right – Christopher Cross

Jump – Van Halen

Macumbia – Francisco Zumbaqué

No voy en tren – Charly García

Susana – Fausto

Es por ti – Juanes

Luz azul – Aterciopelados

Can’t get enough of your love – Berry White

Barranquillero arrebatao – Fruko y sus tesos

Bad – Michael Jackson

Vamos por el Magdalena – Mónica Giraldo

Skating away in the thin ice of a new day – Jethro Tull