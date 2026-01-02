El incendio en el Cerro Quitasol de Bello ha consumido 80 hectáreas durante cuatro dias

Bello- Antioquia

Los organismos de socorro y la alcaldía del municipio de Bello avanzan en la extinción del incendio en El Cerro Quitasol, donde, según la primera hipótesis, una fogata sería la que generó la conflagración que ya ajusta cuatro días, en el que se han consumido 80 hectáreas de bosque. Pese a los esfuerzos, no se ha logrado apagar por completo.

La alcaldía entregó un reporte actualizado sobre esta emergencia; indica que con el apoyo del helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que ha hecho 10 descargas directamente sobre la corona del incendio forestal. Sin embargo, persisten algunos puntos calientes que continúan siendo monitoreados.

En el lugar han trabajado en el control del incendio desde la cabeza hasta la cola del incendio 48 unidades de Bomberos, nueve integrantes de la Defensa Civil, sumado a la Fuerza Aeroespacial.