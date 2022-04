Con caída del Código Electoral, toca arrancar de cero: Alejandra Barrios

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, planteó que tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el Código Electoral aprobado por el congreso en el 2020, no hay ninguna afectación del proceso electoral que se desarrolla durante este año. Explicó que el actual proceso se hace con las reglas del Código de 1986, uno anterior a la constitución de 1991, pero se esperaba que sí tuviera efecto en las elecciones locales de octubre del 2023 y en las atípicas del segundo semestre del año.

Manifestó que la decisión sobre el trámite estaba advertido tras aprobarse en sesiones extras y no cumplir con las reglas que establece la Corte, pues plantea que la discusión de un Código Electoral que se hace a través de una ley estatutaria, no cumplió con los estudios, no se hizo revisión de fondo para verificar el procedimiento.

Planteó que ahora toca arrancar de cero en un Código que necesita pronta actualización, pues la norma actual, como ya lo había mencionado es de 1986, “era necesaria la actualización, eso no se ha podido hacer y ayuda a que no podamos tener mejores mecanismos de vigilancia, control y anticipación en procesos electorales”. De igual forma dijo que el código que se acaba de caer no avanzó en temas como paridad ni el calendario electoral para tener mejores tiempos.

Por último, destacó que será el nuevo congreso, el que toma posesión el 20 de julio, el encargado de debatir y aprobar un nuevo código electoral, que cree, podría estar listo en diciembre de este año y ponerlo en práctica en las elecciones locales del 2023.