Sergio Fajardo explicó propuesta de eliminar la Procuraduría

Sergio Fajardo, candidato presidencial, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la propuesta de eliminar la Procuraduría y que estas funciones pasen a la Fiscalía y Defensoría. Además, envió críticas a Gustavo Petro.

"Yo no puedo eliminar porque quiera; presentaremos una reforma constitucional para los mecanismos de control y la lucha contra la corrupción. Si los organismos no son independientes de las otras ramas y del presidente, aquí no hay verdadera lucha contra la corrupción El fiscal no puede ser el amigo del presidente. Lo mismo con la Procuraduría y Contraloría. Vamos a sacar al congreso y al presidente del proceso de elección", comenzó diciendo.

Y agregó: "Hemos atendido la sugerencia de que se elimine la Procuraduría y vaya hacia la Fiscalía y la Defensoría. Los cargos se pueden acomodar, pero la Procuraduría no funciona como debe funcionar. Las contralorías territoriales también deben desaparecer. Según los cálculos de Juan Manuel Galán, que es su propuesta, se ahorrarían cerca de 2 billones de pesos. Las funciones de la Procuraduría no desaparecen, solo que en la Fiscalía y en la Defensoría se pueden hacer".

Finalmente, dejó una fuerte crítica a la campaña de Gustavo Petro, principalmente por el 'perdón social' en las cárceles y lo sucedido con Piedad Córdoba.

"Lo que vemos es que es una campaña que se mueve en la oscuridad de las cárceles. Hay algo muy oscuro y todo se desató cuando Petro dijo que tenía un proyecto de perdón social para los corruptos. Por supuesto hubo un malestar profundo. Habla de perdón social cuando no hubo ni castigo social. Después sale a decir que va a una notaría a que no va a expropiar, eso es rarísimo, porque es un documento que no tiene ningún valor y uno debe tener palabra", finalizó.