¿Debe el Presidente mantener neutralidad en época elecciones?

En Hora20 un programa para analizar la conveniencia de los pronunciamientos, apoyos y comentarios que hacen políticos en ejercicio sobre la campaña presidencial y el rol que empiezan a desempeñar algunos candidatos. También una mirada a un proyecto de ley que buscaría dar orden al empalme con el gobierno entrante. Después una opinión sobre la compleja situación de seguridad en Quibdó.

En el temprano proceso político por la presidencia de la república, han sido varios los discursos que han surgido a favor o en contra de una campaña en particular. Para estos comicios los colombianos han sido testigos de los pronunciamientos indirectos que ha hecho el presidente Iván Duque sobre el candidato Gustavo Petro ha utilizado palabras como “demagogia”, “populismo”, “continuadores del chavismo” para hacer referencia a la campaña del Pacto Histórico. Al tiempo que a cada propuesta que sale del candidato, el presidente sale a revertirla: así lo ha hecho con la propuesta de condonar la deuda de Icetex, la de suspender las exploraciones de petróleo o la propuesta sobre las pensiones, en la que llegó a decir que esto significaría “robar el ahorro pensional para ponerlo al servicio de la politiquería”.

Sin embargo, estas pullas o comentarios que para la oposición son una abierta participación en política, vienen también de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín y aunque desde ese lado se niega la participación política, esta semana cuando le preguntaron al alcalde si apoyaba a Petro, respondió: “lo que se ve no se pregunta”. Además, tres de sus principales exsecretarios en la alcaldía hoy acompañan la candidatura de Petro y el movimiento con el que Quintero llegó a la alcaldía hace apenas dos semanas se sumó al Pacto Histórico. En Ibagué, la Procuraduría le abrió una indagación preliminar al alcalde tras haberse pronunciado horas antes de las elecciones en favor de un candidato a las consultas, un clima que van abonando discursos extraoficiales a lo de las campañas políticas.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga y profesora universitaria, planteó que las restricciones en materia de participación política tienen lógica y considera que no deberían ser eliminadas, pero sí con un diseño mucho más claro. “el presidente no actúa respondiendo a una crítica, actúa como oposición cuando se refiere al candidato”. También señaló que se esperaría que el Estado mantenga distancia del proceso electoral para construir actores imparciales y no se manifiesten preferencias.

Sobre la ley de empalme, consideró que lo que queda allí plasmado es que le prohíbe al gobierno entrante no hacer uso del espejo retrovisor, “esto es un asunto delicado”, manifestó. De otro lado, también dijo que se puede limitar la capacidad del gobierno entrante de hacer cambios y generar transformaciones en un momento en el que hay candidaturas que han lanzado propuestas alejadas del continuismo.

Para Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, el Estado debe ser neutral frente a varios asuntos, entre esos, durante la campaña presidencial, “el presidente se debe comportar como jefe de Estado, pero se comporta como jefe de partido en presidencia”, cuando cree que el presidente debería brindar neutralidad y asegurar que la campaña se dé sin que el Estado incluya en eso. Por ejemplo, comentó que el acto del presidente Duque junto con el presidente de Asofondos, es un acto político.

“¿Qué descubrió el gobierno estaba haciendo mal? Para impulsar una ley de empalme” y comentó que actualmente cualquier gobierno entrante en lo local funciona en sus primeros meses con presupuesto y plan de desarrollo de la administración anterior, “y eso hasta el momento ha funcionado.

Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, comentó que la participación política tiene escenarios grises, pues una cosa es el derecho a opinar y lo que diga determinado funcionario, y otra cosa es la participación abierta cuando se destinan recursos públicos para favorecer a algún candidato. También comentó que el presidente Duque le responde a Petro en la medida que él tiene una doble connotación porque también es un congresista en ejercicio, “lleva cuatro años y en ese tiempo siempre el presidente ha salido a contestar sobre las propuestas de Petro”.

Sobre la polémica en el empalme, comentó que es necesario que se tengan claras las responsabilidades al momento de asumir el nuevo gobierno, “se debe saber hasta dónde llegó el saliente y desde dónde asume el entrante”.

Para Federico Arango, editor de opinión del diario El Tiempo, en Colombia la prohibición legal sobre participación política no se debería pasar por alto, aunque se mostró de acuerdo en plantear que esa restricción se debería levantar, pues son pocos los funcionarios que la cumplen. Resaltó que, a cada propuesta de Gustavo Petro, el presidente Duque responde, “hasta el presidente Duque podría ser invitado a debates, se ha vuelto una voz activa de la campaña”.

Frente a la ley de empalme, comentó que en la vida republicana del país los empalmes han funcionado a pesar de diferencias ideológicas, “en esa medida, ¿qué necesidad hay de cambiarlo? Si había protocolo, si había algo que funcionaba qué necesidad de una nueva ley”, además, comentó que se envía un mensaje de que algo pasa y que queda un aire de desconfianza en adelante.