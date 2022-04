Jersson González: "Hubiera querido esa oportunidad, pero me voy tranquilo"

Jersson González, exjugador y hasta hace unos días técnico de las divisiones inferiores del América de Cali, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su salida del cuadro Escarlata y su llegada a Llaneros, donde asumirá como técnico en la lucha por conseguir el ascenso. El vallecaucano manifestó que no se marcha con rencores de la institución.

"Era el momento justo para irme para otra institución, más viendo el proyecto tan bonito que quiere hacer el presidente Juan Carlos (Trujillo), me llenó mucho, me dio mucha alegría de empezar de cero como siempre me ha gustado, no de interino sino de encargado. Esperamos con resultados tratar de seguir en esto que a mí me gusta que es la dirección técnica del fútbol", comentó sobre su salida.

González habló sobre la posibilidad de reforzar al equipo con jugadores con los que ya haya trabajado antes: "Yo tengo que llegar y ver lo que tengo acá (Villavicencio), el miércoles tengo partido contra Barranquilla, una fecha que estaba aplazada. Haciendo tres puntos me pondría a uno del octavo y el domingo recibo a Real Santander, haciendo tres puntos me metería a los ocho".

"Quiero ver primero lo que tengo acá, así mismo ver las falencias y ver lo que hace falta para poder desde junio empezar de ceros como siempre me ha gustado y hacer lo posible para ya en diciembre lograr el ascenso. Jugadores que ya conocen mi metodología de trabajo, quisiera buscar a esos jugadores", agregó al respecto.

De los jugadores con los que trabajó anteriormente en América, comentó: "esa camada de jugadores nacidos en el año 99, 2000, (Santiago Moreno, Pablo Ortiz, Kevin Andrade, Emerson Batalla...) fueron la camada de jugadores que salieron y estuvieron en el América, fueron 27 jugadores que salieron y pusimos a debutar en el América, pero no todos están en el América, hay jugadores en otros equipos, todos me han llamado y me han felicitado, a los que yo he visto que pueden llenar ese cupo y me pueden aportar se los he dicho y todos me han dicho que sí".

Mientras que al ser preguntado por si su salida le generaba alguna "espinita" al no poder dirigir al primer equipo como técnico oficial, comentó: "para nada, yo hice las cosas bien, siempre que me necesitaron estuve. Estuve en la Sub-17, la Sub-20, en el equipo femenino, en el equipo profesional cuando me necesitaron, entonces no me voy con esa espinita, no soy rencoroso, como todo ser humano hubiera querido esa oportunidad, pero no me voy enojado, me voy tranquilo".

"Los tiempos de Dios son perfectos y este tiempo era el que yo necesitaba, estas ganas que tenía de dirigir en el momento justo Dios me las dio. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible", concluyó al respecto.

González agradeció una vez más al presidente Trujillo por tenerlo en cuenta para su llegada al América: "al presidente Juan Carlos agradecerle, porque este gran proyecto al que me está invitando a hacer parte de él, espero no defraudarlo y hacer las cosas mejor posible".

"Estoy feliz, estoy muy contento, esperar a ver, comenzar con esto que es el ascenso y que podamos ascender", añadió.

Finalmente, González recordó a Cecilia Díaz, su madre y a quien le atribuyó este cambio en su carrera: "esto que me está pasando es mi mamita que está hablando allá con Dios y me dio esta gran oportunidad y la voy a aprovechar".