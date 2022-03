Lara Sánchez: “Ahora hay gente que me mira con odio, eso no tiene razón” /

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló Rodrigo Lara Sanchez sobre su paso por la política y su camino a la vicepresidencia.

La fórmula vicepresidencial habló sobre su cercanía con Gutiérrez, "me siento como si llevara mucho, de hecho, han pasado muchas cosas en poco tiempo. Me siento tranquilo, aunque hay mucha responsabilidad. Yo tengo una amistad con Fico de hace muchos años. Desde la Alcaldía entablamos una gran amistad y la hemos mantenido. Yo lo llamé, lo felicité y me dijo que trabajara con él. Volvimos a hablar nuevamente esa semana, yo pensando en el departamento del Huila, y me dijo que quería que fuera su vicepresidente."

"Con mi esposa nos sentamos a hablar más serio sobre esto, porque esto cambia la vida. Tomé la decisión de que lo iba a acompañar. Federico Gutiérrez, después de decirle que sí, me dijo que lo hiciéramos en un evento público y esas fueron sus palabras", aclaró.

Sobre su relación con el Partido Verde "yo hice parte y me siento orgulloso de haber trabajado con Mockus y creo que la verdad no es de un sector. Yo acá veo campañas que dicen que estos son los puros. Creo que todos somos actores políticos, de entablar un diálogo con las regiones. Yo no tengo ningún jefe político y no tuve que conservarlo con nadie. Yo tengo un servicio, tengo mi hoja de vida."

En relación con cómo hace un médico para meterse en la política afirmó que "yo creo que, a pesar de tener esas raíces políticas, me pasa lo mismo que a los colombianos, que ven en la política lo malo, que todos son iguales y que todos roban. Incluso me lo decían, pero eso si me enojaba y yo le decía a la gente que no me dijera algo que no soy. De ese rechazó terminé participando."

Sobre la pandemia y su trabajo como médico "tuvimos que atender muchos pacientes con COVID, vimos morir muchos pacientes y compañeros. Se ve esa brecha con los héroes que no tienen ningún reconocimiento y trabajaré en eso".

Acerca de su relación con su padre "crecí sabiendo que era hijo de él, pero nunca compartí con él. Cuando yo nací mi papá ni siquiera estaba en el país. De hecho, mi mamá es muy alejada de la farándula. Yo nunca he sentido remordimiento con mi papá. Creo que mis padres no se entendieron. Mis padres no se hablaban. Ella nunca me dijo una mala palabra de mi papá".