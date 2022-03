Betancourt sobre Centro Esperanza: “urnas dicen que castigaron esa opción”

En 6AM Hoy por Hoy habló Ingrid Betancourt sobre su candidatura y la polémica relacionada con la propuesta de Humberto de la Calle de que deje su aspiración presidencial.

Sobre la propuesta de Humberto de la Calle "realmente me pareció desatinada, es decir, la situación que se da fue fruto de la decisión que él tomó y los demás miembros de la coalición Centro Esperanza. El fundamento de esa coalición era que no íbamos a hacer política tradicional; no iba a haber maquinarias; que nos íbamos a desligar de los esquemas de corrupción; de compra de votos, y de llevar a la gente como ganado a las elecciones".

A su vez, agregó "cuando se da el asunto con Alejandro Gaviria, que recibe los apoyos cuestionados, ellos fueron los primeros en advertir la situación de incoherencia. Esta es una discusión que da en la coalición y poco a poco ellos se van acomodando con la situación, cosa que yo no hago. Cuando yo tomó la decisión de retirarme, esto no era algo sorpresivo, era algo que se había discutido. Además, lo había discutido con el partido. Ellos sabían que para Sergio significaba cambiar de aval, porque él tenía el aval de Verde Oxígeno."

Por otro lado, mencionó que "ellos sabían que entrabamos en una situación gris, tanto que en el primer día después de mi decisión de retirarme, comenzamos a buscar fórmulas, porque siempre he tenido la mejor voluntad, es decir, de ayudarlos y que no entren en una situación de conflicto. Pero la ley es la ley y en ese sentido todos somos responsables, somos adultos y políticamente enterados de las normas. Ellos sabían, en particular De la Calle, como constitucionalista y abogado."

Sobre las relaciones con Humberto de la Calle y la coalición, "Humberto no me ha llamado, él me mando un mensaje por WhatsApp, un mensaje redactado como forma de carta y así me entero que la solución para él es que yo me retire de manera a que no incurra en doble militancia. La decisión mía es obviamente colectiva, es de partido. Las consecuencias de que ellos aceptaran romper la coalición, es decir, los acuerdos tienen que asumirla cada uno de ellos. Estas son consecuencias de orden legal y político. Los resultados de las urnas muestran que los colombianos castigaron esta opción por su incoherencia, por no haber tomado las decisiones en su momento y las encuestas están mostrando que Sergio a través su liderazgo en la coalición está perdiendo puntos."

"Mal haríamos nosotros, por todas estas razones, de retirar una opción que permita salvar la necesidad de que tengamos un centro unido a futuro. Así como, la posibilidad de que los colombianos no se queden solo con dos opciones de polarización. La idea es transformar de fondo a Colombia, refundar una república que esté desligada del sistema de corrupción que tenemos".

Finalmente, agregó sobre De la Calle que "yo creo que uno no puede juzgar a las personas, todos tenemos la posibilidad de transformarnos y de cambiar. Cuando ellos me invitan a la coalición hay una voluntad de cada uno de ellos, independientemente de su recorrido, de decir esto tenemos que cambiarlo. En el caso de De la Calle él se retiró del partido Liberal. Y la verdad es que él cuando sale elegido, lo hace sin que medie ninguna maquinaria. Yo con Humberto solo tengo admiración y cariño, él sabe que desde el partido lo lo tenemos en cuenta. Realmente, me parece un poco desafortunada esta salida, habría esperado una llamada, que hubiéramos conversado. Es probable que el resultado habría sido el mismo, pero las formas en política son importantes."