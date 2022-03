"La mujer tiene que quererse y cultivarse para transformar": Martirio

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló María Isabel Quiñones 'Martirio', cantante española, sobre su llegada a Colombia.

Le puede interesar:

La cantante señaló que es "un placer enorme en volver a esta tierra que quiero tanto, donde tengo amigos y siempre me han tratado tan bien. Creo que es la quinta vez que vuelvo a Colombia."

Asimismo, resaltó sobre su look que "nunca me he quitado las gafas y la peineta tampoco. Ahora, son bastantes más sofisticadas y elegantes, porque una va cumpliendo años. Siempre esa ha sido mi identidad, esa peineta que me conecta con el público, que es muy andaluz, me dan privacidad y mucho misterio. Yo me siento muy bien con ese personaje que yo he creado y que administro, pues me permite la dualidad entre la persona normal de la calle que soy y cuando me subo al escenario".

Finalmente, destacó sobre el bolero que "a mí me encanta la música latinoamericana y tengo la suerte de haber compartido muchos de los discos y de la investigación con mi hijo Raul, que es un grandisímo antropólogo e investigador de la música".