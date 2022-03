Por un gol: El recuerdo de Rafa Castillo de quedarse afuera de un Mundial

A la Selección Colombia no le bastaron los cuatro goles con los que le ganó a Paraguay en noviembre de 2001 por la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial de Corea-Japón al año siguiente para clasificar a dicha cita orbital.

Para la jornada decisiva de esas eliminatorias, el equipo de Francisco Maturana llegaba con necesidades similares a las que afrontará en la última fecha los dirigidos por Reinaldo Rueda: buscando el cupo de repechaje para Catar.

En las mismas condiciones, Colombia necesitaba ganarle a Paraguay en Asunción, pero también que Uruguay cayera ante Argentina, algo que no pasó y fue empate 1-1.

En el juego de Colombia, Rafael Castillo anotó el cuarto gol ante Paraguay. En el Carrusel Deportivo, el exfutbolista habló y recordó cómo se produjo dicho partido, teniendo en cuenta que a la vez estaban pendientes de lo que pasara en el Clásico del Rio de La Plata.

"Se goleó a Paraguay y no se dio el resultado entre argentinos y uruguayos. Fue una una linda tarde pero desafortunadamente no logramos esa anhelada clasificación (...) Fue la incertidumbre, las miradas de todos, pendientes de Uruguay y Argentina que no se nos daba, y esa incertidumbre de saber que no estaba en nuestras manos. Nosotros hacíamos lo que nos correspondía, la incertidumbre es lo que más recuerdo", comentó.

Respecto a lo que sienten los jugadores sobre el otro partido que se juega en simultáneo, resaltó: "Por momentos se olvida, porque cuando se entra a la cancha, se entra a hacer lo que hay que hacer. Cuando por fortuna se va logrando el resultado, empiezas a pensar en el otro resultado, en que el resultado nos favorezca. Es una incertidumbre durante el juego, porque uno hace lo mejor que se puede pero pensando por momentos en el otro juego".

Finalmente, expresó que Colombia debe centrarse en hacer su juego y luego "que sea lo que Dios quiera".

"Es mejor enterarse al final de los 90 minutos (sobre el otro partido). Colombia tiene que ir a hacer lo que le corresponde, enfrentar a un Venezuela que es una rivalidad tremenda. Los muchachos deben salir a cumplir, a buscar el resultado, y después de los 90 minutos que se dé lo que Dios quiera", concluyó.

