Otra baja en Selección Colombia: Alfredo Morelos fue desconvocado

La Selección Colombia sufrió una nueva baja para enfrentar su último y definitivo partido ante Venezuela, el cual definirá el eventual cupo al repechaje del Mundial de Catar, también dependiendo del resultado entre Perú y Paraguay.

En primera medida, el pasado viernes el combinado Tricolor confirmó lo que se esperaba: la desconvocatoria de Juan Guillermo Cuadrado tras recibir amarilla ante Bolivia, lo que le impedía estar el próximo martes en Venezuela por suspensión.

Sin embargo, Alfredo Morelos se sumó a las bajas de Colombia para el duelo ante la selección Vinotinto. En un comunicado oficial, se informó que el delantero del Rangers padece una lesión muscular en el muslo izquierdo, la misma que no le permitió estar en le juego ante Bolivia y que lo hizo ver el encuentro desde la grada.

El delantero cordobés, no ha tenido suerte con la Selección Colombia ya que apenas ha podido jugar 430 minutos en el combinado Tricolor y no ha estado presente debido a no convocatorias o incluso por COVID-19 en la Copa América de 2021.

Morelos ha disputado 10 partidos con la Selección Colombia, de los cuales en sólo 5 fue titular y el resto entró desde el banco, repartiéndose en 3 amistosos, cuatro por Eliminatorias y tres en Copa América.

El colombiano regresará a Escocia para iniciar su recuperación, apuntándole a poder hacer presencia en los cuartos de final de la Uefa Europa League ante Sporting Braga de Portugal.