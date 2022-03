Al parecer, sí era una trampa para robar al taxista que murió en Bogotá

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, sobre los hechos relacionados con la muerte de un taxista en la parte alta del sur de Bogotá

El general mencionó, que "desafortunadamente, desde la madrugada del día de ayer, mediante aplicativo, citan a este taxista en el barrio San Juan, donde le solicitan un servicio, él consultó anteriormente con unos compañeros. Al parecer, con lo que se tiene, es que si era una trampa para robarlo. Ya la unidad del cuerpo técnico de la Fiscalía está adelantando la investigación acompañada por la Seccional."

"Hay dos personas que las tienen identificadas como posibles sospechosos de este asesinato. Inicialmente, la conjunción era que cuando llega el personal del cuadrante y encuentra al taxista en su silla no había lago hemático, que normalmente cuando es así se sabe de inmediato que se trata de una muerte violenta" señaló.

Sin embargo, el general afirmó que "cuando llegan las Unidades de Criminalística, dan cuenta que se trata de un asesinato con arma de fuego, ya que el disparo lo había recibido por un costado y no se le observaba esta lesión. Estamos en esa investigación para poder llegar a estos delincuentes, que causaron esta grave afectación y dejarlos con las autoridades competentes para que no vuelvan a cometer estos hechos".

En relación con la posibilidad de que sea una modalidad que está operando o si este delito tenía que ver con un hecho particular, Camacho apuntó que "vemos que es una persona que no tiene historial delictivo. Es lo que denuncian desde los aplicativos, es una llamada en donde solicitan el servicio, llega el conductor y, posteriormente, es más fácil dominarlos, hurtan sus objetos y los vehículos. En algunos casos, como vimos, lo asesinaron. Es una modalidad que utilizan para no arriesgarse con el vehículo transitando por toda la ciudad".

"Nosotros tenemos con nuestro grupo de prevención, con los taxistas, algunas rutas seguras, unos sitios donde nos han recomendado acompañamiento, que se requisen los pasajeros. Pero tenemos que hacer las capturas y responder a las familias" indicó.