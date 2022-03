Exsenador denunció al banco que le cerró las cuentas por narcotráfico

El 25 de julio de 2019 el exsenador Antonio Guerra de la Espriella, procesado por el escándalo de Odebrecht por el que terminó condenado, fue notificado por el banco del cierre de dos cuentas corrientes, dos tarjetas de crédito y un cupo rotativo, “teniendo en cuenta que usted ha sido mencionado o relacionado en listas públicas y/o medios de comunicación por su presunta vinculación con delitos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo”. La encargada de firmar la decisión fue la gerente de la sucursal del BBVA en el Congreso.

Lea también: Por narcotráfico, BBVA le cerró las cuentas bancarias a exsenador

Guerra de la Espriella interpuso una acción de tutela, que fue admitida el 26 de enero de 2022, porque la entidad bancaria no le respondió de manera clara, concisa y de fondo un derecho de petición en el que preguntaba por qué, sin una orden judicial, el BBVA le cerró sus productos bancarios. El 9 de febrero de 2022, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Garantías de Sincelejo le dio la razón al exsenador y le ordenó al BBVA responderle a su cliente estrella.

El banco, en cumplimiento del fallo, respondió que el BBVA está obligado “a dar cumplimiento a lo establecido en la prevención de delitos y en ese sentido hace uso de mitigar el riesgo reputacional”. Y para identificar estos riesgos, existe un sistema que todos los bancos del país están obligados a usar desde 1996: Sistema de Administración del Riesgo. Según el banco, este sistema busca “prevenir la exposición de la entidad al lavado de activos”.

La respuesta del banco, para explicar por qué había tomado la decisión de cerrarle las cuentas al exsenador Guerra de la Espriella, fue contundente: “El solo hecho de que una persona esté siendo investigada por delitos relacionados con el narcotráfico en Colombia, es una causal objetiva que autoriza la imposibilidad de acceder al sistema financiero”.

Guerra responde

El exsenador Antonio Guerra en diálogo con #LasCuentasClaras dijo que denunció al BBVA por injuria y calumnia desde agosto de 2019, porque, según su parecer, los argumentos que utilizaron para cerrarle las cuentas son falaces, pues a él la Corte Suprema de Justicia no lo estaba investigando por lavado de activos o financiación al terrorismo sino por cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir. El excongresista también dijo que no es cierto que le hayan cerrado las cinco cuentas ya que tiene dos activas, y aseguró que no está siendo investigado por narcotráfico.