"No he hablado con nadie, pero voy a llamar muchos sectores": Gutiérrez

En 6AM Hoy por Hoy habló Federico Gutiérrez sobre el voto de confianza que recibió de la ciudadanía al ser el candidato ganador de la Coalición Equipo por Colombia.

"Soy el mismo de siempre y con más ganas de trabajar. Aquí lo que hay es compromiso, lo de ayer es un gran resultado y yo quiero agradecerle a toda la gente que ha confiado en nosotros. Comienza ya un nuevo ciclo que es ir a una primera vuelta", aclaró Gutiérrez.

En relación con la reunión que propuso Uribe en su partido sobre los resultados en las elecciones de este 13 de marzo, afirmó "esas agendas son de partidos. Entiendo que no solo el Centro Democrático convocó a estas reuniones, sino en muchas otras colectividades, van a analizar seguramente resultados en la Cámara y de Senado. De lo que yo si estoy muy seguro es que todos aquellos que defendamos democracia y libertades debemos buscar la forma de ir unidos a primera vuelta".

Acerca de sentarse a dialogar con Zuluaga confesó que "yo lo haría y con muchos otros sectores. Así lo hare con muchos sectores de los verdes, del partido Liberal, del Cambio Radical. Pero sobre todo yo me voy a la calle y hablo con gente que no tiene ningún partido y escucho a la gente, así fue como ganamos."

"Yo no tengo estructuras y terminamos ganando la consulta, un trabajo de meses en la calle, hablando con la gente. Ganamos porque hablamos de seguridad, de cómo combatir la desigualdad, de cómo la gente necesita salud y educación. Eso es a lo que tenemos que dedicarnos. Aquí no vamos a parar. La gente no decía es que usted no tiene estructuras y sacamos mas de dos millones de votos" indicó.

Por otro lado, aclaró que no ha tenido la oportunidad de hablar con Uribe, "yo no he hablado con nadie, fue una jornada muy intensa. Pero yo si voy a llamar a muchos sectores y les voy a decir que cuidemos el país. En mi concepto cuando el país esta en riesgo en términos democráticos, donde hay propuestas populistas y autoritarias en el camino esto no es un juego. Yo le quiero decir a la gente que tengamos mucho cuidado con el proceso que viene, lo que sigue es un camino importante para tomar las mejores decisiones".