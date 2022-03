Mamá denunció que profesora sostuvo relaciones con su hijo por notas

Una madre de familia denunció ante el ICBF y la Fiscalía, un caso de abuso y acoso que sufrió su hijo de15 años por parte de profesora de inglés.

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la mamá del menor de edad, aseguró que se enteró de los hechos cuando le revisó el celular a su hijo y manifestó que la profesora lo buscaba, presionaba y le hablaba de notas a cambio de caricias y besos.

"Mi hijo me manifestó que cuando ella fue a la casa en escote y una falta muy pequeñita se sintió incomodo, aunque no pasó nada, pero ella continuó coaccionándolo por el tema de las notas", contó

Al menor lo vieron dos psicólogos, uno del ICBF y otro de la Fiscalía y concluyeron que como no hubo trauma, no hay abuso, así lo contó la madre: "Me dijeron que además un mayor de 14 años ya puede escoger sobre su sexualidad".

"Él acepta que cometió un error, el no hablar con sus padres", contó

La madre del estudiante invitó a la reflexión asegurando que: "En qué cabeza cabe que un adolescente ya sabe lo que quiere".