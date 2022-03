"Se me fueron las luces": Profesora acusada de abusar sexualmente a alumno

'Sofía' (nombre cambiado a petición), es la profesora acusada de abusar sexualmente a su alumno de 15 años, habló en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre el hecho.

La profesora aseguró que el testimonio de la mamá del menor la está dejando "por el piso" y afirmó no ser la mala de la historia.

"Yo no soy la mala, no fue acoso ni abuso, todo fue consensuado", dijo.

Explicó que las conversaciones por chat comenzaron en julio y agosto por temas académicos y en octubre "se tornó diferente".

La profesora mantiene su versión de que no abuso del menor, asegurando que es un estudiante de 15 años que puede decidir qué hacer o no.

"Él me busca y me dice que es lo que quiere hacer. Entiendo la posición de que sea un menor, no sé qué paso, se me fueron las luces, fue un error", afirmó.

Reiteró que ahora está pagando las consecuencias de sus actos y que muchas personas consiguieron su número de teléfono y la están acosando, además el colegio le terminó el contrato.

"Entiendo que fue un error de mi parte pero creo que no era la manera de arreglar las cosas. No es abuso ni es acoso porque yo en ningún momento lo obligué. Legalmente no hay un abuso", dijo