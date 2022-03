¿Cuál es el balance humanitario y político que deja el paro armado del ELN?

En Hora20 un debate para hacer un balance del último paro armado ejecutado por la guerrilla del ELN y de la situación humanitaria que vive el país en los últimos días; también una mirada al informe de Naciones Unidas que revela las condiciones en las que viven 7,7 millones de colombianos. Después pasamos a Ucrania para analizar el futuro del diálogo que inició este lunes con Rusia. Por último, los desafíos que enfrenta el país a dos semanas de las elecciones de congreso y consultas interpartidista.

Cerca de 72 horas duró el paro armado decretado por la guerrilla del ELN, el cual dejó no solo afectaciones en términos de vías, obstrucción de las libertades y miedo en la población, sino una situación humanitaria mucho más deteriorada a la que se tenía el pasado miércoles cuando inició el paro armado. Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se registraron más de 107 afectaciones, entre las cuales 10 vehículos quemados; 18 actos terroristas y siete denuncias de comunidades confinadas. Indepaz registró 65 acciones entre las cuales se encuentra enfrentamientos; restricción de movilidad, patrullajes del ELN y vehículos incinerados.

Mientras ciertas zonas del país se veían afectadas por las acciones del ELN, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Internacionales (OCHA) publicó un informe en el que se evidencia el deterioro de las condiciones humanitarias del país. Se estima que 7,7 millones de personas tendrán necesidades humanitarias durante el 2022; de las cuales 7 millones viven bajo la influencia o el control de organizaciones criminales, a su vez son 5,8 millones de personas las que tienen necesidades humanitarias en términos de violencia como reclutamiento el cual incrementó en el 2021 o de confinamiento que tuvo un crecimiento del 77 por ciento o en el caso de desplazamiento el cual incrementó un 146 por ciento. Para este año el organismo prevé que las afectaciones humanitarias van a continuar ante la reconfiguración de actores armados; así como un desborde de la capacidad de respuesta del Estado. A su vez, reportan que, de los 1.122 municipios del país, en 450 hay presencia de organizaciones armadas ilegales.

Lo que dicen los panelistas

Camilo Granada, estratega, experto en comunicaciones, columnista, planteó que cuando uno mira el paro del ELN y lo compara con otras épocas cuando hay amenazas a la población, “el impacto de este paro no es tan severo como el de otros años”. También señaló que el gobierno con su plan pudo desactivar amenazas terroristas. En el efecto político destacó que se debe recordar dos cosas: en Colombia ha habido tradicionalmente en años 80, 90 y 2000 un pico de actividad de grupos armados a mediados de campaña electoral, “pero las jornadas electorales han sido normalmente pacíficas”.

En cuanto a las posibilidades de una negociación en Ucrania, lo más jugoso para la invasión rusa todavía está por llegar, “los retos y lo que está en juego en materia económica y estrategia no se ha terminado de resolver para los rusos. Conflicto va a tener que escalar antes de que haya un desescalamiento”.

Para Lariza Pizano, politóloga, periodista y columnista en El Espectador, lo que ocurre ahora es como un reversazo en la cabeza a otras circunstancias cuando el conflicto armado era tan complejo, “es doloroso lo que ocurre y sigue reflejando el diagnóstico tradicional”. Agregó que, pesar de avances en inteligencia, falta una gestión para alejarnos del ejercicio del diagnóstico en cuanto a garantizar seguridad.

Frente a lo político, comentó que el discurso común de que un paro armado antes de elecciones genera desestabilización que ayuda a la izquierda, pero no se sabe cómo es funcional para una candidatura de Petro, aunque sí puede servir más a una campaña de derecha.

Según Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, este no fue un paro tan “exitoso” como hubiera podido ser, no fue tan dañino. “Nunca va a ser oportuno algo así, pero ante la inflación y problemas económicos, esto agrega otro factor de escasez o desabastecimiento a las condiciones actuales del país”. En cuanto al rol del ELN, lo que se busca es generar caos, “no creo que estén intentando influir en elecciones para un lado o para el otro”, pero manifestó que a ellos les favorece más un triunfo de la izquierda; “ven que es más conducente a una negociación”, concluyó.

Frente a las últimas semanas de campaña al congreso, advirtió que este sí va a cambiar, pues prevé un rechazo al clientelismo, el cual se podrá reducir.

Para Jaime Arrubla, abogado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el hecho de que se cierre Tarazá es complejo porque es una arteria para conectar el centro del país con la costa. “El ELN se está cotizando, haciéndose sentir, demostrando que hay que hacer algo con ellos”, pues cree que lo ocurrido demuestra que el Estado sigue siendo ausente en muchas regiones del país y que al tiempo buscan hacerse notar para encontrar una solución con el gobierno.

En cuanto al futuro del diálogo Ucrania-Rusia, manifestó que, aunque se quisiera que el diálogo prosperara, y hay elementos que lo pueden favorecer, “Rusia tiene más geografía que economía; es un país pobre y subdesarrollado. Las actuales medidas están bombardeando la economía y eso puede generar un deterioro muy pronto”.