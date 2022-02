El Pulso del Fútbol, 24 de febrero de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la Superliga entre el Tolima y el Cali, en la que el cuadro pijao se alzó con el trofeo. César dijo: "Tolima, campeón por primera vez en la Superliga. No hizo un buen juego, pero controló el partido ante un rival que no tuvo respuesta ante su gol. En la Superliga no fue tan grande la diferencia, pero el Cali sigue en su crisis deportiva". Sobre el tema Óscar agregó: "Increíbles los errores del Cali en la anotación del cuadro tolimense, no fue un gran clásico y ambos equipos me quedaron debiendo. Pienso que el Tolima tiene que mejorar en su juego para afrontar la Copa Libertadores".

No olvide escuchar el audio del programa.