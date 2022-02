Hora2022-episodio 16: las candidatas a la Cámara por Bogotá

En el episodio 16 de la Hora2022, la hora de las elecciones en Caracol Radio un debate con cinco candidatas a la Cámara de Representantes por Bogotá. Se habló de sus aspiraciones políticas, de su llegada al Congreso, del salto de la academia, del sector privado a la política y del rol que cumplirán en adelante. También se habló de sus propuestas e ideas al momento de legislar. Así como una mirada a las soluciones que se le pueden dar a las problemáticas que vive Bogotá en los últimos años.

Son 18 las curules destinadas para ser ocupadas por la circunscripción del Distrito Capital, convirtiéndose en la bancada territorial más amplia de toda la Cámara de Representantes. Para estas 18 curules actualmente hay 171 candidatos de 8 partidos políticos y tres en coalición, solo 12 buscan la reelección y el resto vienen de distintas actividades, en muchos casos ajenas a la política, mientras que otros decidieron saltar del Concejo de la capital al Capitolio, al tiempo que otros esperan llegar con la experiencia en diversos sectores al legislativo.

Estos 18 representantes tendrán el rol de construir las leyes y normas en los próximos cuatro años en pro de las necesidades y de la búsqueda de soluciones a los problemas que hoy tiene una ciudad como Bogotá, la cual representa más de 8 millones de habitantes y más del 26 por ciento del PIB nacional. Además, deberán buscar soluciones a problemas como el de la movilidad que desde hace varios años afecta también a los municipios cercanos; dar respuesta en materia de seguridad para que los ciudadanos se sientan con confianza de salir a la calle pues solo en el 2021 se registraron más 1.128 homicidios según la Secretaría Distrital de Seguridad. Al tiempo, se plantean desafíos como el desarrollo y la integración de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, uno de los grandes éxitos del congreso actual.

Sin embargo, el desafío también está en recuperar la legitimidad y confianza del congreso; en el control político, así como en la responsabilidad política que representa llegar al Capitolio.

La voz de las candidatas

Carolina Arbeláez, exconcejal de Bogotá y cabeza de lista en Bogotá del partido Cambio Radical, destacó que durante su paso como concejal de Bogotá hizo una defensa de la ciudad sobre problemáticas en seguridad, movilidad, así como un trabajo en materia de control político. “Se logró generar una voz y representación de muchos ciudadanos que se sienten en un desgobierno y que la ciudad va por mal camino”.

Frente a sus propuestas resaltó que, en temas de seguridad, los cuales cree que hay un desgobierno en la capital, al punto que consideró plantear que la alcaldesa está más del lado de la delincuencia que de la ciudadanía, afirmó que es importante una mejor articulación entre el gobierno nacional, el local y la policía con el fin de brindar herramientas a las fuerzas de seguridad.

Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales y cabeza de lista por el Nuevo Liberalismo, destacó que desde la Cámara de Representantes impulsaría normas como el sistema nacional de áreas protegidas o un proyecto sobre instrumentos financieros para conservación de la biodiversidad.

En materia de movilidad, comentó que es necesario avanzar en vehículos eléctricos y transporte multimodal para permitir la transición de combustibles, al tiempo que cree, se mejoraría en competitividad y calidad del aire. Sobre los asuntos de género, afirmó que es importante avanzar en políticas que beneficien la mujer rural, así como la institucionalización del sistema de cuidado donde la mujer se vea beneficiada con mejores empleos.

Anastasia Rubio Betancourt, fundadora de la fundación Linkaid y cabeza de lista de la Coalición Centro Esperanza-Verde Oxígeno, comentó que, a pesar de vivir en el exterior por muchos años, su relación con Colombia ha sido contante hasta durante sus estudios, “siempre venía al país a trabajar, venía a trabajar en barrios de Bogotá con niños que consumen drogas; he trabajado por educación, colegios; el tiempo en el extranjero ha servido para llevar voces de los colombianos”. Además, se refirió a la relación con su tía, Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia, “Ingrid y yo podemos tener valores similares, ambientalistas, lucha anticorrupción, pero mi recorrido político es distinto al de ella”.

Frente al punto de seguridad, señaló que ante calles con poca iluminación o andes dañados, la situación de inseguridad en la ciudad empeora, por lo tanto, cree que la respuesta estaría en mejorar el uso de tecnologías como cámaras y mejor presencia de la Policía en zonas de mayor afectación.

Carolina Restrepo, abogada, consultora y cabeza de lista por el Movimiento Salvación Nacional, contó que el salto a la política se da tras convencerse de que debía parar de quejarse, “entonces un día me quise incomodar, estaba en mi oficina, me iba bien, viajaba, pero acá es donde vivo. Entonces decidí y dije: tengo capacidad, estudios. No soy política, no quiero ser política mi educación ha sido hacer y no hablar”.

Su agenda, según comentó, estaría concentrada en reformar las Cámaras de Comercio, pues cree que estas son una “sacadera de plata” a través de un impuesto disfrazado. Sobre la seguridad en la ciudad, dijo que lo más importante es el respeto a la autoridad por parte de ciudadanos, pero también de políticos, “podemos tener todas las leyes, regulaciones, ley de seguridad ciudadana, mejores policías, pero si no existe respeto, no vamos a tener nada”.

lara Lucía Sandoval, exconcejal en dos oportunidades y cabeza de lista por el Partido Liberal, asegura que se siente contenta de estar en la colectividad, pues cree que se ha acogido a quienes piensan y opinan distinto, “es esa la liberad”. Ante los cuestionamientos por ser líder religiosa y pertenecer al Liberal, afirmó que la libertad consiste en que todos tengan derecho a opinar, “el partido defiende libertad de culto, absurdo sería que el Liberal hoy le diga a alguien que es creyente que esa libertad de culto estaba limitada, que era ciudadano, pero que no se podía hacer elegir”.

En materia de movilidad dijo que es necesario avanzar en la transición de vehículos eléctricos e híbridos, pero al tiempo, consideró que es necesaria la construcción de la ALO con el fin de organizar el tráfico en el Occidente de la ciudad. Por último, comentó que, aunque hay avances en el papel con la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca, es poco lo que se ha avanzado con la integración del área.