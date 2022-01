Raziel García: "El que cometa el primer error se va a quedar sin nada"

Raziel García, volante del Deportes Tolima y de la selección de Perú, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre el duelo por Eliminatorias que tendrá su selección ante Colombia en Barranquilla. García aseguró que será un compromiso muy aguerrido y parejo.

"Es un partido duro, partido duro por el clima, Colombia tiene la obligación de ganar, no viene bien en los partidos oficiales, estamos en igualdad de diferencia, los dos vamos a ir a asegurar un cupo, va a ser un partido durísimo. Nosotros vamos a tratar reponernos al calor de Barranquilla, el que cometa el primer error creo que se va a quedar sin nada", comentó sobre el duelo.

Del equipo de Reinaldo Rueda, destacó: "tiene jugadores como Díaz que está muy encendido, muy peligroso, es un chico que ha crecido mucho en los últimos años. Es una Colombia que le gusta atacar mucho por los lados, con la calidad de James complica mucho más. El calor de Barranquilla nos va a costar mucho más".

Mientras que de su selección, resaltó: "la unión de grupo, eso unión se ve y se refleja dentro del campo, siempre estar apoyando al compañero, aparte de los futbolistas de buen pie que tenemos".

Al respecto, concluyó que ambos equipos podrían llegar a Qatar: "estamos en una muy buena posición ambos, va a depender de lo que podamos hacer de local, pero sí hay una gran posibilidad de que clasifiquemos los dos, ojalá no como el Mundial pasado, nosotros cuartos y ustedes quintos".

Por otro lado, el volante habló de sus primeros días en el Tolima: "han sido unas semanas duras, entrenamientos muy intensos, contento porque hay un buen grupo, hay buenas expectativas. Tenemos la obligación de hacer un gran torneo, tratar de igualar o mejorar la campaña anterior, con el plantel que tenemos podemos dar pelea".

Para Raziel García el 'Vinotinto y Oro' está obligado a igualar o mejorar lo hecho el último año: "no por los refuerzos, pero sí por lo que hicieron el año pasado y lo que vienen haciendo en los últimos años, tenemos la obligación de repetir las últimas campañas y hacer una buena Libertadores".

Y concluyó sobre Hernán Torres: "el profe me conoce del fútbol peruano, me ha visto jugar, la diferencia con el fútbol peruano es la intensidad que hay aquí, al principio me va a costar, el profe me pide que me adapte lo más rápido posible, estoy poniendo todo de mí para que eso pase".