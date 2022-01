Herazo sobre las críticas: “Muchos no vieron mi trabajo en los últimos años”

Diego Herazo, delantero de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su arribo al cuadro capitalino y las críticas que esto generó en un sector de la afición 'Embajadora'.

Sobre el reciente empate en Bucaramanga, comentó: "fue un rival difícil, un rival que nos planteó una formación que nos metía mucha gente atrás, se nos complicó poder generar varias opciones de gol, pero se hizo un buen partido, el equipo intentó, nunca bajamos la cabeza y nos trajimos un buen punto".

Mientras que de su llegada a Bogotá, señaló: "me siento feliz como me ha tratado el grupo y la gente, es un equipo grande, donde todo el mundo quiere estar, tener esta oportunidad es muy grande para mí".

"No es difícil, me gusta, me gusta trajabar, me gusta hacer lo que me pide mi técnico, el profe me pide mucho en los partidos y los entrenamientos. Tenemos un planteamiento a donde al delantero le toca correr mucho y me siento preparado, espero hacerlo mejor día a día", añadió de su trabajo con el técnico Alberto Gamero.

Herazo advirtió que el equipo puede dar mucho más: "nosotros podemos dar más, hay un gran equipo, una gran nómina, tenemos un equipo de jugadores muy importantes, un equipo joven, de obreros que podemos conseguir muchas cosas y en eso estamos enfocados. No nos vinimos contentos del punto en Bucaramanga, queríamos los resultados".

Al respecto añadió: "cada día vamos buscando esas variantes en los entrenamientos, poder trabajar esos equipos cuando se cierra, como atacarlos y cuando se den los espacios, día a día tomarnos confianza y por ahí van a darse resultados amplios".

Finalmente, de las críticas que recibió al ser elegido como el reemplazo de Fernando Uribe, manifestó: "todo el mundo tiene derecho a pensar lo que ellos quieren y el jugador que ellos les guste, por ahí uno no es del gusto de muchos y muchos no ven el trabajo que uno viene haciendo, que yo dos o tres años que vengo haciendo muchos goles".

"La verdad me sentía tranquilo porque sé lo que tengo y sé lo que puedo generar en el equipo. Sabía que venía a un gran equipo, sé la reponsabilidad que tengo y lo que tengo que hacer", añadió.

Al respecto concluyó que no es un jugador de revisar redes sociales, sino que se enfoca en su trabajo día a día: "me cuido mucho de eso, trato de no estar pendiente a lo que dicen, por ahí está uno más tranquilo".