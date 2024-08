¿Cuáles son los retos que enfrenta el gas natural en Colombia?

En Hora 20 el análisis a la realidad del gas natural en Colombia, los escenarios de insuficiencia en el abastecimiento, de las causas de un déficit en los próximos años, el rol del gas importado y las consecuencias de la crisis política en Venezuela en medio de los planes de importar gas del país vecino. Una mirada también a las soluciones, la necesidad de aumentar la exploración y explotación de pozos, las salidas a la importación y el papel del gas en la nueva reforma a la ley de servicios públicos.

Lo que dicen los panelistas

Luz Stella Murgas, abogada y presidente de Naturgas, señaló que terminan 45 años de autosuficiencia para atender la demanda residencial, comercial, vehicular e industria, “estamos en esta situación por la suma de factores: disminución de reservas y exploración de pozos”. Resaltó que no se desarrollaron proyectos de yacimientos no convencionales, no se expidieron las licencias y el Gobierno determinó no desarrollar los proyectos, “cuando un Gobierno dice que no firmará nuevos contratos para la exploración, aleja el interés de nuevas inversiones en un sector en el que las inversiones tienen resultados en el largo plazo”.

Remarcó que en el periodo 2010-2014 el promedio de pozos por año eran 120, pero en la última década el promedio ha sido de 39, “así es imposible revertir la situación en la que estamos actualmente”. También destacó que el gas es un vehículo para reducir pobreza energética y acelerar la transición, “la historia en cobertura ha sido exitosa, el 70% de los colombianos tienen gas en sus casas”.

Mónica Contreras, presidente de la Transportadora de Gas Internacional, TGI, comentó que, ante el panorama, el mismo consumo de los productores como Ecopetrol, que es gran consumidor de gas en las refinerías, deberá hacer esfuerzos por liberar el gas al mercado en general. Dijo que, desde infraestructura, que en el caso de TGI que es el corazón de lo que es el transporte que conecta la costa norte con el Pacífico, “nosotros desde hace año y medio tomamos la decisión de avanzar con la bidireccionalidad en la infraestructura”. Sin embargo, planteó que se requiere que salgan proyectos de bidireccionalidad de Barranquilla a Barranca, “pero estamos listos para la conexión y poner los excedentes del Caribe hacia el resto del país”.

Sobre política pública, señaló que en la medida que tengamos flexibilidades y encontremos mecanismos de corto plazo, se podrá salir adelante. En cuanto a la incidencia de la transición, manifestó que, si queremos hacer proceso de transición energética justo y competitivo, es con el gas en el centro de la transición, “para llegar a escenarios de carbono neutro al 2025 el gas sigue jugando un rol fundamental”.

Tomás González, exministro de Minas y Energía, director del Centro Regional de Estudios de Energía, comentó que la razón fundamental del panorama actual es que no hemos reemplazado el gas que nos hemos gastado. Otro de los factores de los que habló, fue las señales que ha dado el gobierno, “la exministra Irene Vélez decía que teníamos suficiente gas, decía que pararíamos la exploración. No se quiere dar nuevas licencias y en este momento el Gobierno debería estar haciendo todo lo que esté a su alcance para resolver la situación, pero envía señales ambivalentes”. También dijo que se hizo una campaña para eliminar el fracking, “ese gas estaría sirviendo mucho. Era una evaluación desde lo técnico y revisar si teníamos unos riesgos, pero no dejaron hacer la evaluación”.

Explicó que en adelante tendremos un gas más caro, “tocará importarlo, sacarlo de fuentes más costosas como el offshore y sumarle la infraestructura para que el gas llegue a donde tiene que llegar”, con lo cual, advirtió que el panorama en precios es difícil para el gas, “no es solo infraestructura y quién paga las tarifas, las reglas deben estar claras para comprar y vender ese gas como se necesita”.

Wilson Chinchilla, vicepresidente de distribución de Promigas, ingeniero electricista y especialista en Ingeniería del Gas, señalí que hemos llegado a una situación de déficit porque hubo una disminución en la actividad exploratoria, “para 2025 tenemos una situación donde la producción local de gas natural no es suficiente para atender la demanda y las necesidades del país”, además, destacó que es necesaria la importación de gas, “hoy hay múltiples opciones, puede venir de Venezuela, de la instalación de planta de instalación de gas en Buenaventura, sin embargo, hoy la única opción real para sortear la situación es la planta de Cartagena”.

Insistió que se necesita desarrollar obras de infraestructura de transporte de gas, “es necesario que la CREG apruebe proyectos e inversiones en la ampliación del gasoducto de Barranquilla, que permite llevar excedente de gas hacia el centro del país”. Incluso, dijo que la solución se acompaña con infraestructura de importación y de transporte, “no solo es en la costa Caribe, también se debe reforzar la red de transporte del resto del país”.

Por último, dijo que el punto clave es recuperar la autosuficiencia, “esto es clave y toca dar un giro en la política energética para incorporar nueva oferta de gas. Además, entrarán los recursos de proyectos costa afuera y eso aliviaría tremendamente la situación de estrechez que vive el país”.