Víctima de acoso en metro: Estoy indignada, esto va a seguir sucediendo

En entrevista en 10AM Hoy por Hoy habló la víctima del hombre que se masturbó frente a ella y que se enteró luego de ver un vídeo.

"Yo tomo el metro, porque vivo en un poco lejos. Todos los días pasan esas cosas. La semana pasada ocurrió un caso similar, alguien me estaba tocando y yo le dije. Su respuesta fue <<si crees que no puedes viajar acá, ¿por qué no te bajas? ¡Creída, coge taxi!>>. Ante esto, me quedé callada y pues todos los días ocurre lo mismo. Yo estaba pensando que era una psicosis".

Asimismo, sobre el hecho de este jueves aclaró que "con lo de ayer se pasaron totalmente. Yo creí que era normal que alguien estuviera ahí como a empujándome hacia las puertas, a todas partes me estaba siguiendo. Incluso, me hice en un rincón y él se acercaba. Pensé que de pronto también lo estaban empujando a él.

"A las cuatro de la tarde la hija de mi patrona me dice <<¿te pasó algo en el metro esta mañana?>> Y yo le dije que <<no, lo que uno vive cotidianamente>>. Ella me comentó que la blusa y el reloj que aparecían en el vídeo eran míos y me indicó que viera lo que estaban haciendo conmigo. Estoy terriblemente indignada. Esto va a seguir sucediendo con muchos más mujeres".

Por otro lado, afirmó sobre los protocolos de seguridad ante estos casos que "creo que no sirven, ya ocurrió un caso hace unos meses. Eso se volvió viral unas semanas y desde el Metro indicaron que estaban con nosotras, que nos apoyan, pero no pasa nada. Esto no sirve"