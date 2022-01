Felipe Muñoz: Tengo que asumir hostigamiento y amenazas cuando soy inocente

En entrevista en 10 AM Hoy por Hoy habló Felipe Muñoz, acusado de colocar una pildora abortiva en la bebida de la chica con la que salia, sobre su caso.

Muñoz indicó en relación a la pildora que "no es cierto que yo haya puesto la píldora. De hecho, ella no era mi novia y lo importante es que no cometí ese delito. Afortunadamente, el juzgado me acaba de absolver del mismo y creo que es importante tenerlo en cuenta y decirlo con claridad, soy inocente del delito que se me acusaba y la justicia colombiana lo acaba de manifestar"

Sobre las causas por los cuales Milena ha hecho la denuncia, Muñoz mencionó que "desconozco los motivos de su versión, creo que es algo que tuvo que haberse probado en el juicio y realmente como hasta ahora solo hubo un sentido del fallo. Es decir, no ha sido como oficializado el fallo porque solamente será hasta el 22 de marzo. En ese momento será oficialmente cuando el juez de este caso tendrá que acreditar el momento, el lugar, el horario y la forma en la que supuestamente se dio ese suministro".

"Yo creo que en el juicioso nunca se logró probar y por el contrario se logró probar por un peritaje científico de un médico ginecostetra que ella había tenido un aborto por causas naturales desde antes. El juez me absuelve por porque hay toda una prueba científica que respaldaba esta situación"

Asimismo, confesó que "desconozco los motivos por los cuales me involucra, nosotros no fuimos una pareja. De un encuentro de carácter sexual surge esta situación de un embarazo que ella me manifiesta y del cual yo siempre estuve dispuesto a acompañarla en ese proceso gestacional".

Por otra parte, Muñoz afirmó que "hay muchos temas, que algunos estuvieron en el juicio otros no y, por supuesto, hacen parte la versión de cada uno. Pero hay muchos otros que son necesarios y es que cuando yo la acompaño a que le hagan una beta cuantitativa, que es un examen que la contraparte estuvo ocultando durante el juicio por muchos años. Nosotros por la aprobación judicial también podemos acceder a esa prueba, que es como la prueba reina, se da el hallazgo de una beta cuantitativa, que tiene una disminución a una última beta cuantitativa":

"Es que realmente no se trata de un tema única y estrictamente de un sangrado ,como lo han estado nombrando, sino de toda una historia clínica y una sintomatología que dan un embarazo inviable. Se trata de un embarazo anembrionado, es decir, que no había embrión y esto sumado al sangrado y a la disminución de la beta cuantitativa determina científicamente que el embarazo se había perdido por causas naturales y ahí es cuando el juez me absuellve" puntualizó.