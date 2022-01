¿Cómo puedo aportarle a mi país?: Jorge Rodrigo Tovar hijo de Jorge 40

En entrevista en 10 AM Hoy por Hoy habló Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Jorge 40, excomandante del Bloque Norte de las AUC, sobre sobre su aspiración a las curules de Paz y como la vida de su padre lo ha afectado en su trayectoria política.

Sobre su infancia señaló que "cuando tenía 7 años de edad mi padre tomó la decisión que toda Colombia sabe y yo, por supuesto, no entendía. Esa decisión me convierte junto a mi familia quizás en las primeras víctimas de mi padre. Esa decisión que toma nos lleva o nos empuja a su familia a vivir las consecuencias nefastas por culpa de la violencia. Cuestiones como el desplazamiento o el exilio".

"Esa decisión nos lleva a que hoy somos víctimas de conflicto armado, pero por supuesto, debo contar también que mi infancia no la viví como la de mis compañeros de colegio. A mí me tocó vivir muy restringido, prácticamente yo me movía del lugar de mi residencia al colegio, me tocó apreciar las sosobras de la guerra".

Asimismo señaló que él empezó a ser consciente de todo lo que estaba ocurriendo muchos años después, ya que estaba viendo lo que ocurría en el país y que su padre era un actor del conflicto armado. "Yo lo dejé de ver muchísimos años, incluso, cuando ya era más consciente, como los 14 años y empieza a ocurrir todo lo de la desmovilización. Ahí mi familia y yo empezamos a vivir un tema discriminación".

"Mi padre era vecino de Ricardo Palmera, quien después en medio de la violencia se convirtió en Simón Trinidad. Toda esta situación después dividió a Valledupar en dos. Esta misma historia es la que me llevó a regresar al país, Yo pensaba, ¿qué puedo hacer por aportarle a la paz y la reconciliación la Colombia?".

De igual manera, aclaró que, "me baje del avión, y fui directamente a la casa de Ricardo Palmera, toque el timbre y les comenté que tenemos que trabajar por eso, porque no podemos continuar con el odio. Ahí la familia Palmera y la mía hemos recorrido todo el territorio contando y diciéndoles que si se puede que la reconciliación y la paz es el camino. Eso nos ha servido mucho y seguiremos con ese objetivo común que hemos planteado como familia ".